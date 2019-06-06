快訊／郭台銘8點要求：納50%手機民調、3場辯論、抓出網軍





▲郭台銘與國民黨五人小組會面。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統人選7月出爐，五人小組這兩週陸續拜會各參選人，在6日15時拜會鴻海董事長郭台銘。郭台銘開場就向曾永權詢問，他對於初選辦法提出的意見，是否還有被採納的可能；他提出8點聲明，並強調初選應納入手機民調50%。

郭台銘說，國民黨要組成一個金牌聯盟團隊，每一位候選人都必須承諾參與並協助輔選，要建立一套備案機制，如果初選出線的候選人，因故不能參與競選，並呼籲黨中央應該揪出非理性網軍。

郭台銘說，黨儘速凝聚共識，也應該要建立完整、公平、公開機制，國民黨要組成金牌聯盟團隊。他日前就多次表示，市話民調不合時宜，納入手機才能廣納年輕族群的聲音，真正的反映民意。

對此，副主席郝龍斌表示，下禮拜二參選同志座談會請郭台銘再次提出，各參選人之間若有共識，中常會將會再納入討論，對於初選機制做修正，若有對公平性、勝選或能幫助凝聚共識的建議，都願意進一步做討論。最基本原則就是公平、公正，五人小組的使命就是透過這樣的機制，幫助所有候選人參選。

國民黨秘書長曾永權表示，來拜會郭台銘就是要報告與說說明國民黨初選的相關事宜，主要是徵詢郭董參選意願，預定下週一上午10點在黨中央對外公布初選名單。11日上午十點則是開參選同事座談會，黨主席吳敦義會親自出席，將北中南三場國政願景電視說明會、7/5-7/14民調方式等做詳細說明。

民進黨在5月29號敲定初選辦法，手機及市話各占50%，並將台北市長柯文哲納入對比對象，民調6月10日至14日執行。針對民調方式，郭台銘日前表示，「大家都說國民黨挺我，但我天天呼籲這個東西都沒有人理我，還說要挺我，國民黨為什麼不肯像民進黨一樣，50％做手機民調？」

郭台銘八點訴求：



一、 每位初選候選人都必須承諾不論被提名與否，都要共同參與選舉，團結一致到2020/1/11，讓國民黨候選人取得勝利。



二、 國民黨要組成一個國民黨金牌聯盟團隊，每位候選人都必須承諾參與並協助輔選，包括國會議員的當選。



三、 國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。



四、 參與國民黨的初選候選人，必須有民調5%的最低門檻限制(即民調低於5%的不得參與初選)。



五、 初選應納入手機民調50%，比照民進黨。建請黨中央公開徵詢各初選候選人看法，儘速凝聚共識。



六、 強力建議舉辦3場國政辯論會。



七、 基於團結的前提，民調應採100%對比黨外對手，避免徒增矛盾，不利初選後之整合。

八、黨中央應組織抓鬼大隊，揪出非理性網軍，依法究辦。





