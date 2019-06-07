影／韓國瑜感性喊話「留在黨內共同奮鬥」　王金平：這是笑話！

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平6日拋出震撼彈，宣布不參加國民黨黨內初選，高雄市長韓國瑜立即對外聲明「一定要將王院長留在黨內共同奮鬥」。對此，王金平7日上午回應，「這是笑話！我什麼時候說要離開黨？」。

韓國瑜6日下午對王金平不參加初選發出聲明：一、王院長是國民黨的重要資產，其調和鼎鼐為國民黨解決紛爭無怨付出的作為，國瑜致上最大敬意。二、王院長過去對國瑜的提拔支持非常多，國瑜銘感肺腑謹記銘心。三、2020年總統大選是中華民國生死保衛戰，大家應該共同解救民眾生活的困苦，我個人沒有任何私慾，我們一定要將王院長留在黨內共同奮鬥，讓民進黨下台，讓台灣重新開始，不再沉淪，這是我們共同的目標。

對此聲明，王金平回應，「那是笑話嘛，我什麼時候說我要離開黨？怎麼有這個要我留在黨內的這個話出來呢？呵呵呵」，一切都是為黨勤走基層，整合各界的資源，化成國民黨的力量，這是一個使命也是責任。

針對未來是否願成為「抬轎者」，王金平說，只希望團結大家，未來仍是為國民黨努力，為中華民國努力；合作對象就是國民黨，「其他個人方面，都歡迎大家一起會面、商討，如何讓國民黨贏得2020大選」，外界推測不排除當副手選項。

王金平說，他只希望黨中央在設計初選辦法不能因人設事，但是他們卻屢勸不聽，再次呼籲黨內懸崖勒馬，才有機會亡羊補牢。對於在初選過程中是否對黨中央及韓國瑜失望，他表示自己對人不對事，跟鴻海董事長也郭台銘目前沒有跟任何合作的打算。

在宣布不參加黨內初選後，有名嘴放話他可能被黨開除，王金平聽聞後一頭霧水回應，如果他是在沒有黨的同意下登記大選，才會有黨紀的問題，現在當然沒有，是大家弄不清楚！據了解，韓國瑜、郭台銘陣營私下皆派共同友人從中拉攏，王金平對此僅說，希望整合國民黨，為了2020的大選勝利。

▲國民黨五人小組6日拜會王金平，王金平會後宣布不參加初選。（圖／記者季相儒攝）





▲王金平出席天元宮端午活動。（圖／記者張榮恩攝）