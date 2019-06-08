藍營初選／朱立倫感嘆：民進黨再怎麼吵，最後還是團結在一起

▲朱立倫8日受訪。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨主席卓榮泰7日在臉書發文說，「我們的初選有風風雨雨但不奇奇怪怪」。對此，朱立倫8日上午受訪時感嘆表示，民進黨再怎麼吵，最後還是團結在一起，甚至越吵政黨支持度越高，但國民黨情況反而是越吵支持度越低。

王金平宣布不參加初選後，卓榮泰在臉書上表示，「昨日王金平院長退出國民黨總統初選，在其聲明中批評，『國民黨初選辦法既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界質疑仍無動於衷，對他而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如全心全意勤走基層』，更令他對過去兩個月黨內討論初選的風風雨雨覺得珍惜。或許其中有諸多不滿，但至少我們基本上維持制度、程序可以往下走的完，「尾燈可以繼續打亮，讓跟隨者可以看清方向」。

對此，朱立倫說，他這段期間一再強調，從年初看到現在，民進黨的政黨支持度在上升，國民黨則是下降，這才是黨中央、全黨要特別關心注意的。

對於下午民進黨要舉辦政見會，朱立倫說，總統蔡英文應該清楚告訴國人這3年來為何讓民眾這麼不滿意，這不滿意的原因是她還是行政院的原因，賴清德也要清楚的告訴大家，「他擔任這一年半的行政院長，為何他不用負責蔡英文要負責？」，這是民眾最關心的。

未來的每個禮拜都有全台的韓國瑜造勢，是否認為「韓流是同溫層取暖」，朱立倫回應，不會這樣看，畢竟我們是黨內同志，現場的民眾應該也支持國民黨、支持藍軍。被追問不少韓粉都在攻擊國民黨，朱立倫表示，所以他一直呼籲不要黨內互打，不要造成同志重傷、內傷。

朱立倫上午參觀柯南展表示自己最喜歡的角色是毛利小五郎，現場媒體對他說，但毛利小五郎常常「判斷錯誤」，而現實中前立法院長王金平選擇不參加初選會不會判斷錯誤，朱立倫表示，不會啊，尊重王院長，他是前輩、長輩，應該很清楚自己將來一定是國民黨重要成員，「明年選舉也一定成為我們的重要助力」。

針對未來若當選選統，是否會考慮請王金平當行政院長，朱立倫回應，現在不可能思考這個，大家心思都在未來一個月怎麼讓民眾看到帶領台灣的決心、能力和政策；他強調，現在不判斷任何人的角色，但王金平一定是藍營的一員，一定會全力輔選。

▲朱立倫參觀柯南展。（圖／記者羅婉庭攝）