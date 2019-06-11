淡水遶境陣頭鬥毆還圍派出所　侯友宜震怒直接撤換分局長

▲淡水清水巖祖師爺遶境結束後，陣頭人員在捷運淡水站前互毆，完全無視警方存在 。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區日前舉辦清水巖祖師爺遶境活動，卻接連發生鬥毆、包圍派出所事件，還有義消當著警員面前遭到毆打，淡水警分局處置荒腔走板；新北市政府舉辦早報會議時，市長侯友宜震怒當眾飆罵「你（分局長）還要不要做」，事後以分局「沒有站在第一線強制執法」，直接將淡水分局長陳良德撤換。

▼新北市長侯友宜不滿淡水分局陳良德處理遶境陣頭鬥毆事件不當，將他撤換。（圖／陳以昇攝）

日前新北市淡水清水巖祖師爺遶境活動，過程中陣頭在捷運淡水站前發生鬥毆，水碓派出所遭到包圍；後來還加演延長賽，三芝福成宮媽祖廟遶境改變路線，引地方勢力不滿，當著警員面前，將要請神回去供拜的4名義消毆打成傷，公權力蕩然無存，接連事件被戲稱是「淡水無差別格鬥賽」。

11日上午新北市政府舉辦早報會議，新北市16位警分局長出席會議，市長侯友宜震怒直指淡水警分局「沒有站在第一線強制執法」，對陳良德分局長嗆「你還要不要做，不要做寫報告上來」，事後隨即撤換陳分局長，新北市警察局長陳檡文也向市長表示自己「難辭其咎」會審慎改進。

▼淡水警分局長陳良德因處理遶境陣頭鬥毆事件，「沒有站在第一線強制執法」，被新北市長侯友宜撤職 。（圖／記者陳以昇翻攝）