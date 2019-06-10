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因應長照2.0！富收社區「長照巷弄站」揭牌　中埔鄉全嘉縣據點比例最高

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▲▼ 富收社區活動中心擴建及長照2.0巷弄長照站C據點揭牌。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲富收社區活動中心擴建及長照2.0巷弄長照站C據點揭牌。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉社區目前有14個巷弄長照C據點，縣長翁章梁10日上午前往主持富收社區長照C據點及擴建落成揭牌，與立委陳明文、鄉長李碧菁、鄉農會總幹事李碧雲和縣議員羅士洋、陳柏麟等人揭牌啟用，同時富收村長照服務也從每週2天加碼到5天。縣長翁章梁表示，縣府正在研擬不老運動計畫，針對老人家的飲食和運動進行規劃，要讓老勢大吃的健康，快樂過生活。

▲▼ 富收社區活動中心擴建及長照2.0巷弄長照站C據點揭牌。（圖／記者翁伊森攝，下同）

富收社區是嘉義縣最早成立社區關懷據點及老人食堂的村里之一，在社區發展協會理事長王居來、村長蕭清忠和各級幹部帶領下，提供健康促進活動、餐飲、關懷訪視及電話問安等服務，今年更升級設置C級巷弄長照站，增加預防延緩失能照護計畫服務，讓長輩得到更完整的照顧，實現在地老化。

▲▼ 富收社區活動中心擴建及長照2.0巷弄長照站C據點揭牌。（圖／記者翁伊森攝，下同）
因應長照2.0，嘉義縣截至今年5月底已與長照服務單位攜手打造19個A級、160個B級和105個C級服務單位，中埔鄉共有14個長照站C據點，是全縣據點比例最高的鄉鎮，長輩可以在自己熟悉的環境，安心享受老年生活。

▲▼ 富收社區活動中心擴建及長照2.0巷弄長照站C據點揭牌。（圖／記者翁伊森攝，下同）
富收社區活動中心獲得前瞻基礎建設計畫及縣府補助350萬元進行擴建及改善硬體設施，增設無障礙電梯、改善廁所衛浴、增建廚房和隔間，以及改善屋頂滲漏水、水電消防等，連廚房都裝設冷氣，整個硬體大升級。

立委陳明文表示，嘉義縣老年人口比例本島最高，中央和地方政府關照老人家不遺餘力，中埔鄉社區關懷據點多達14個點，這是蔡英文總統長照2.0政策的顯現，阿文鼓勵老勢大相揪到關懷據點用餐、運動，他相信嘉義縣的長輩會越來越幸福。

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關鍵字：長照,中埔鄉,富收村

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