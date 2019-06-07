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別送醫了...妻子變植物人4年　他散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

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▲▼病床。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妻子因中風成為植物人，長期臥床，丈夫散盡家財治療、照護，已經無能為力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／新北報導

新北市一對夫妻從相戀到結婚，生活甜蜜，雖然經濟狀況不好，但兩人努力打拼，期盼將來有好日子過，沒想到女方在4年前因出血性中風，從此變成植物人，長期照護的醫療費榨光丈夫的積蓄，如今只能呆坐在家看著臥床的妻子。救護人員到場關切後決定送醫，丈夫感嘆說，「沒錢了…別再送回家，讓她去死吧」

消防員解釋，當時接到社工通報，稱臥病的患者不宜待在家，應趕緊就醫，因此到場關切。起初男方還不願接受關心，也不想打開家門，經過救護人員不斷勸說，他才願意開門。

救護人員評估狀況，建議患者就醫，男子強烈拒絕，並雙手一攤說，「我已經沒錢了！」直到社工向救護人員說，「醫療費用的部分不用擔心，我會想辦法」男子才點頭，但當患者躺上擔架，正被推出門外時，男子無奈地說，「如果要送醫，到時候別再送回家，讓她去死吧…」眾人一驚，卻也不知還能再說些甚麼鼓勵他了。

在患者上救護車前，其丈夫在屋內隔著窗戶目送，面無表情。一名鄰居則站在不遠處含淚看著，救護人員詢問，「妳認識患者嗎？」鄰居解釋，「這對夫妻過去感情很好，但自從太太中風之後，一切都變了調，龐大的醫療費用跟照護壓力把他們一家壓垮了，看了好心疼。」接著拭淚離去。

救護人員表示，患者雖然對痛有點反應，卻無法言語；看到一對生活甜蜜的夫妻因為中風，從此活在悲痛之中，感情也被現實壓力擊垮，真的很難過…

▼妻子經評估後將再度送醫，丈夫無力嘆，「到時候別再送回家，讓她去死吧…」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼病床。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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關鍵字：植物人,長照

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