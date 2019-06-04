「感恩心」入餡！ 社區關懷據點阿公阿嬤慶端節

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟正視臺灣高齡化的社會人口變化，積極結合社區的力量成立關懷據點，給予長者關懷與陪伴。6月4日特別在端午佳節來臨之際，花蓮地區的慈濟志工、靜思精舍師父們合力包粽，慈濟基金會顏博文執行長與各處室主管們共襄盛舉，一粒粒包入對長者感恩尊重，一串串素粽象徵串起眾人萬「粽」一心共福緣，將慈濟人的祝福傳遞給長者歡慶佳節。

一粒素粽不只味蕾上的美食享受，更傳達濃濃人情味的人生哲理。顏博文執行長表示，包粽的過程合眾人之力而成，也集結眾人的感恩與祝福成就一粒完整的粽子，讓他想到證嚴法師給予弟子們的教誨，包粽如同做事，每一個步驟都要用心注意細節，而一條條棉繩綑緊綁好粽子不至鬆散，是嚴謹紮實的做事態度，一串粽的繩頭尤其重要，穩固串起每一粒粽，將每個人的愛心匯聚成串。

雖然有人是第一次包粽，有人則是隔了許久才包粽，但大家在精舍師父的教導下，慢慢學習從摺粽葉、放餡料、包裹成形、繩捆牢固，每個步驟與環節不馬虎，也藉由彼此的分享與交流，大家凝聚團結用心一致做到最好，包好的素粽下鍋水煮後，立即分送至新城鄉樹林腳、花蓮市主和里、吉安鄉宜昌等社區關懷據點，希望將熱騰騰的粽子，溫暖地送到長者的手上。

慈濟基金會表示，社區關懷據點的雛型，源自於慈濟在推動偏鄉原鄉獨居長者居家安全改善時，發現花蓮有許多長者整天待在家裡，三餐吃罐頭或泡麵，因而開始推動「幸福共餐」、「樂齡學堂」，鼓勵長者走出家門走到社區關懷據點，彼此互相陪伴共同在地安老。

看到愈來愈多長者願意走出家裏，慈濟基金會進一步將健康促進的課程帶入，讓長者在用餐前活動筋骨。在這樣的基礎下，慢慢演變成目前的社區關懷據點，除了帶動健康促進、大腦活化、共餐等，同時串起關懷的網絡，如定期拜訪長者關心生活情況，當無故缺席樂齡課程時，也會打電話至家中關心，或到家訪視，減少遺憾發生的可能性。

慈濟在全台各地會所、環保站及與社區合作成立的關懷據點，共有430個據點，其中，花蓮地區共計有35個據點。「我們是做預防性的慈善工作，第一個是預防失能，再來就是預防失智！」慈發處主任呂芳川進一步表示，臺灣六十五歲以上長者有將近三百萬人，其中四分之一有失智傾向；四分之三屬於健康跟亞健康的長者，即使有潛在的慢性病，但還可以自理生活，也就是慈濟社區關懷據點優先陪伴的對象，藉由精心設計的課程，進一步預防退化。

另外，長者對於健康觀念普遍不足或有偏頗，由慈濟教育志業、醫療志業專家學者協助設計身心靈健康促進課程，如音樂療法、腳肌力訓練、樸實藝術等多元方式，依長者需求，達到預防醫療成效，也激發據點負責志工潛能，交流學習帶動，帶入社區樂齡學堂服務長者。