　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

漢堡出來沒叫我！爛醉女狂毆店員「連甩7巴掌」　落網辯：心情不好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼麥當勞大麥克。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 女子喝醉酒後無端對店員施暴。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起離譜的社會案件，一名30歲女子凌晨到麥當勞點了漢堡後便到2樓等待，本應等到每個樓層都有的液晶螢幕上出現自己的點餐號碼後自行下樓取餐，沒想到女子竟以「漢堡做好卻沒有叫我」為由，失控狂甩店員7個巴掌，當場被警察逮捕。

釜山蓮堤警察署3日宣布，已經逮捕這名施暴的30歲女子，正進行調查。據警方說法，女子2日凌晨3時25分左右喝得爛醉，涉嫌在水營區一間麥當勞1樓狂毆26歲女店員，一邊搧她耳光一邊質問，「我人在2樓，為什麼（食物出來了）沒有叫我？」摻雜著髒話怒吼，還推了店員胸口好幾下。

女子甩了店員至少7個耳光，讓現場其他客人都看不下去，趕緊報案；警方趕到現場後將女子依現行犯逮捕。女子落網後供稱，「因為心情不好才會打人。」警方目前正調閱店家監視器並蒐集證詞，以確認詳細事發經過。

這起案件曝光後在社群媒體上迅速引起討論，網友紛紛留言表示，「大家都會乖乖看螢幕自己下去取餐啊，這人都不覺得丟臉嗎」、「心情差就可以打人？」、「喝酒犯案一定要加重處罰」、「所以我心情不好就可以打妳囉？」

另一方面，蔚山一家麥當勞2018年11月也曾發生類似案件，當時無理的客人還將漢堡直接丟到店員臉上。當時業者表示，將採取一切必要措施，以維護員工的安全，並由總部派人與犯案的客人接觸。

ET快訊
王世堅逼問請假74天密會誰　柯文哲酸回：我沒有去汽車旅館
中山高大車禍！國光客運插入拖板車1死8傷…桃園段南下大塞車

關鍵字：日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華為禁令衝擊美國國安！　美科技廠致函商務部：軍事技術恐受影響

漢堡出來沒叫我！爛醉女狂毆店員「連甩7巴掌」　落網辯：心情不好

孕婦出血就醫被懷疑「與醫師有染」　醋男把她打到流產

8歲女童遭囚3天性侵虐死…警滅跡吃案「想再一次」　6人全判有罪！

會連任！金正恩暗中「為川普看運勢」　算命師預測：他可以

前戲想更刺激！他坐床邊拿出手槍　太嗨打死交往2周女友

英首相大位11人角逐一次看！提名今截止　首輪投票13日登場

逼母為1歲兒口愛逃交通罰款　變態警被捕：完成我的幻想

擅闖EEZ「不停船還持續逃跑」　中國漁船船長遭日本海上保安逮捕

僅1人反對！不丹下議院通過同性戀除罪化　LGBT組織：首度走向平等

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

華為禁令衝擊美國國安！　美科技廠致函商務部：軍事技術恐受影響

漢堡出來沒叫我！爛醉女狂毆店員「連甩7巴掌」　落網辯：心情不好

孕婦出血就醫被懷疑「與醫師有染」　醋男把她打到流產

8歲女童遭囚3天性侵虐死…警滅跡吃案「想再一次」　6人全判有罪！

會連任！金正恩暗中「為川普看運勢」　算命師預測：他可以

前戲想更刺激！他坐床邊拿出手槍　太嗨打死交往2周女友

英首相大位11人角逐一次看！提名今截止　首輪投票13日登場

逼母為1歲兒口愛逃交通罰款　變態警被捕：完成我的幻想

擅闖EEZ「不停船還持續逃跑」　中國漁船船長遭日本海上保安逮捕

僅1人反對！不丹下議院通過同性戀除罪化　LGBT組織：首度走向平等

命運多舛！薩國新住民單親媽癌症過世　一對女兒戲水又出事

上直播大玩禿頭哽！韓「好久沒用這2樣」　下秒被虧：頭髮留在地中海！

外資上周買多賣少以大陸13.91億美元奪冠 　靜待下周佳音

華南青少棒／桃園、台東爭勝部冠軍進4強　A組台北市遭淘汰

法鬥犬搶球「當機2分鐘」！互饋頭快睡著　爸笑：以為手機壞掉

《環時》總編胡錫進：川普非得把中國扳倒　這次真的來者不善

美麗島電子報／柯文哲橫掃中台灣　2020三腳督稱霸藍綠

年薪800萬元醫師買不到北市房　專家一語道破關鍵

想婚了／從巨星婚禮看「伴娘服」趨勢　色系是關鍵、不同款也行

一起關在孤島3個月！「王、朱」會選誰？　韓國瑜「我都不要」下秒點名她

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫..

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

19歲Uber外送員等待背影 ..

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

女童腸子被泳池吸出　10年近況..

電玩直播主14年沒清房間　挖出..

回家遭7公尺巨蟒攻擊　3男搶救..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

港府回應遊行：逃犯條例12日如..

10歲兒緊抓欄杆痛哭哀求　仍被..

準新娘被求婚後遇車禍　砂石車翻..

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

更多熱門

相關新聞

金正恩為川普算命：可以連任

「金正恩的一名幕僚詢問傳統算命師，川普是否可能連任。算命師便回答，川普會連任。」《華盛頓郵報》北京分部負責人費菲爾德（Anna Fifield）撰寫的北韓領導人金正恩評傳《最後的繼承人》（The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un）11日將在南韓及美國出版；她6日接受南韓《朝鮮日報》採訪時透露此事。

擅闖EEZ逃跑　中國船長遭日保安逮捕

日本F-35A失事　原因：空間迷向

金正恩處決謀反將軍丟食人魚池

用電量暴增！那霸機場停電1小時航班大亂

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

Eason忍N年控他出外景霸凌！

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲明滅火

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面