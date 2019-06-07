冒充檢調人員！「94名台灣籍詐騙犯」西班牙落網　今晨押解中國畫面曝光

▲94名台灣籍詐騙犯從西班牙被押解至中國。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

中國公安微博今（7）日上午插播重要新聞，有94名冒充檢調機關工作人員的台灣籍詐騙犯，凌晨被公安單位從西班牙押解至中國，這是中國首次從歐洲大規模押回電信網路詐騙犯罪嫌疑人。

報導提到，7日7點許，一架中國民航包機緩緩降落在北京首都國際機場，94名冒充檢調人員實施電信網路詐騙的台灣犯罪嫌疑人，被公安機關從西班牙押解到中國。據悉，中國、西班牙警方3年前攜手合作調查，展開了代號「長城行動」的圍捕行動，西班牙至今已分批向中國引渡225名犯罪嫌疑人，其中台灣犯罪嫌疑人佔了218名。

報導也稱，「長城行動」任務中共發現了位於馬德里、巴塞隆納、阿利坎特等地的13個詐騙據點，抓獲並羈押犯罪嫌疑人共237名，現場還查獲一大批涉案證據，涉案金額達1.2億元人民幣（約新台幣5.4億元）。

公安機關指出，電信詐騙犯罪集團在作案時，通常選擇在東南亞、太平洋島國甚至非洲、歐洲等地設立詐騙話務據點，利用網路電話修改電話號碼，冒充中國公安、檢察、法院等機關工作人員向被害人撥打電話，謊稱被害人涉嫌刑事案件，騙取被害人將資金轉入詐騙分子指定帳戶，之後通過洗錢將詐騙所得贓款轉移至詐騙集團的組織者手中。

據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，金額較大的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制、罰金；金額巨大或者有其他嚴重情節的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

從2016年3月開始，詐騙犯罪集團以高薪許諾招募詐騙話務人員，到西班牙設立犯罪據點展開詐騙行動。這些話務人員出境所需的機票、簽證等費用以及在西班牙的食宿等花費均由犯罪集團頭目及成員支付；話務人員到達西班牙的詐騙據點後，便會由專人統一管理，他們的護照和手機都會被收繳保管，不能與外界聯繫也不可以隨意外出，避免他們行蹤洩漏。

▼台灣籍詐騙犯抵達中國畫面。（影片取自Toutube，如遭刪除請見諒。）