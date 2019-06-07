美推動「廢中國在WTO地位」：擁5艘航母算什麼發展中國家！

▲美國欲取消中國在WTO中的特權。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

中美關係持續升溫，近日美國國會議員就透露，在世界貿易組織WTO中，中國被歸類為「發展中國家」美國對此感到相當不滿，計畫將推動取消中國在組織中的地位及特權。而中國方面則回應，「中國作為世界上最大的發展中國家，是不可抹滅的事實。」

根據《South China Morning Post》報導，美國眾議院外交委員會亞太小組委員會主席約霍（Ted Yoho）在公開談話說提到，美國國會和政府正推動取消中國在WTO「發展中國家地位」，因中國嚴格說起來屬於世界第二大經濟體，擁有5艘航母、投資一帶一路、太空項目，但卻坐擁發展中國家的特權、農業資助，「根本不算是發展中國家」。

早在今年1月，美國就曾提出相關文件要求WTO取消中國的「差別待遇」，中國當時卻以人民GDP、教育水準作為自己是發展中國家的證據，拒絕放棄發展中國家的地位。美國總統川普表示，「絕不會放棄推翻中國這項特權。」

根據陸媒報導，美國長期以來對於WTO的成員國，約有3分之2將自己定義為發展中國家，就是為了得到相關特權，包括農業援助、經濟協助，但中國及印度等國家則認為「優惠待遇」是進入全球貿易體系的必備基礎。