孟晚舟案明日再開庭　中駐加大使：願一同尋求解決方案

▲盧沙野。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

加拿大司法部4日宣布將會在6日開庭，就孟晚舟的引渡案件，討論當中的技術問題，不過孟晚舟不會出庭，消息指出她預計在9月或10月出席庭訊。中國駐加拿大大使盧沙野表示，北京願意與加拿大方面會晤，討論加拿大公民在中國，和孟晚舟在加國被拘押的情況，一同尋求解決方案。

據《環球時報》報導，盧沙野指出，加拿大是中國的傳統友好國家，是最早與新中國建交的西方國家之一，中國一向非常珍視中加兩國關係，而加拿大也是美國的重要盟國，兩國有特殊的歷史關係，在當今世界處於百年未有的大變局情勢下，「我相信加拿大會很好地處理同世界第一大和第二大經濟體之間的關係，中國本著合作共贏的原則願同包括美國和加拿大在內的世界所有國家發展互利共贏的合作關係。」

▲孟晚舟。（圖／路透社）

中加雙邊關係目前確實遇到了重大困難，責任也不在中方，但中國政府願同加拿大政府共同努力，尋求解決問題的途徑，「我們希望能夠消除造成兩國關係困難的根源」。另外，對於不久前美國副總統彭斯要求加拿大禁止華為公司參與5G網絡建設的表態，盧沙野強調，希望加拿大能根據自身利益，獨立做出是否採用華為5G技術的決定。

他聲稱，實際上加拿大多間電訊供應商在4G階段時，就已經有使用華為的設備，也沒有出現任何安全問題；從商業角度來看，華為產品對於加拿大的5G發展是有益的，而美國對華為的指責根本就沒有任何證據，「美方極力主張禁止華為參與有關國家的5G網絡建設，是美對華貿易戰的一部分，美國動用國家力量打壓中國高科技企業，目的是阻止中國高科技產業的發展」。

▼華為。（圖／路透）