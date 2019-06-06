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中美貿易戰隱藏籌碼！中國若改打「稀土戰」　分析師：美最好要有因應對策

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▲稀土可能成為中美貿易戰的籌碼。（圖／翻攝自維基百科）

▲稀土可能成為中美貿易戰的籌碼。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

就在全世界都在關注中美貿易戰，美國總統川普的下一步該怎麼做才能使中國屈服時，最近有國外的分析師就表示，真正會讓中國贏了貿易戰的其實是「稀土加工品－釹磁鐵」（（Neodymium magnet）），因為這些作為各種器具上的金屬，很可能會讓許多金屬加工製品受到影響。

綜合外媒報導，「稀土」是製造許多高科技產品的重要原料，包括智慧型手機或是電動車，光是中國就掌控超過全球7成以上的稀土供應，而美國就有80％的稀土來自於中國。因此花旗集團分析師紐特（Oliver Nugent）近日就在報告中指出，如果美國可以迅速找到中國以外的供應管道，那個中國若最後拿「稀土」作為談判籌碼，那幾乎就不用擔心。

但其實在紐特的報告中也提到，美國短時間內根本沒有即時的辦法可以來打破對中國「稀土」的依賴，如果遭到中斷對美國的經濟將會有「毀滅性的影響｣。

花旗集團也表示，中國其實主導了大部分的磁鐵市場，光是去年出口就高達17億美元，美國的3.95美元進口，就有2.57億是從中國來，許多下游產業，汽車、3C科技、風力發電等都仰賴這樣的金屬。另外世界最大的磁鐵工廠位於日本、德國也都是靠中國進口，可想而知若中國將此作為談判籌碼，恐怕局勢將會大大翻轉。

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關鍵字：中美貿易戰,稀土,中國,美國,進口,磁鐵

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