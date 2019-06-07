華聞快遞／5G時代開啟！成都今年計劃佈局1萬個5G基地台

▲中國正式進入5G商用元年。（圖／CFP）

《四川》5G時代開啟 成都今年計劃佈局10000個基地台

成都市經信局表示，國家步伐提前，也意味著成都要進一步加快建設。今年計劃佈局10000個5G基地台，覆蓋中心城區主要區域。（中新社）

《重慶》中國發放5G商用牌照 9月底前重慶民眾將用上5G手機

6月6日，工信部向中國移動、中國電信、中國聯通和中國廣電頒發「第五代數字蜂窩移動通信業務」基礎電信業務經營許可證。這意味著，中國正式發放了5G商用牌照，進入5G商用元年。重慶民眾預計今年9月底前將在重慶提供5G服務。（中新社）

《廣東》廣東粽子出口進入高峰 出口額創歷史新高

端午到來，廣東粽子出口已進入高峰。廣州海關4日發布統計數據顯示，今年以來廣州關區出口粽子共103噸、39萬美元，同比分別增長3%和44.4%，創歷史新高。（中新社）

《北京》北京市購房資格審核標準調整

北京市住建委會同國家稅務總局北京市稅務局、市人力社保局5日共同發布《<關於進一步嚴格購房資格審核中個人所得稅政策執行標準的公告>的補充公告》，對購房資格審核中的個稅政策執行標準做出相應調整。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《重慶》重慶融資擔保行業「解題」精準扶貧

重慶市地方金融監督管理局指出，截至2019年4月末，當地為脫貧攻堅提供的涉農擔保業務餘額185.3億元（人民幣）。重慶融資擔保行業運用大數據和微金融等技術增加農民融資機會、對農民工創業就業等免收擔保費、扶持農業產業化，實現金融扶貧工作的覆蓋、低成本與可持續。（中新社）

《廣西》中國地鐵首個「海綿車輛段」線路投入運營

廣西南寧地鐵3號線6日全線開通試運營，該條線路創新工程技術，率先引入海綿城市設計概念，打造全國首個地鐵「海綿車輛段」。（中新社）

《北京》北京住建委：抵扣後個稅為零不影響在京購房

根據《<關於進一步嚴格購房資格審核中個人所得稅政策執行標準的公告>的補充公告》，購房人自2019年1月起因減除費用提高以及新增專項附加扣除，個人所得稅繳納額為零的月份，審核其社會保險繳納情況，社會保險正常繳納的月份計入個人所得稅累計繳納月數。（中新社）

《安徽》安徽7月1日起實施國家第六階段機動車排放標準

安徽省生態環境廳近日指出，政府近日下發了《關於實施國家第六階段機動車排放標準的通告》，要求該省於7月1日起實施國家第六階段機動車排放標準。車輛是否達到國家第六階段機動車排放標準，可查看車輛環保信息隨車清單，並登錄機動車環保網查詢核實。（中新社）

▼安徽省。（圖／CFP）