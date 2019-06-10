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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海嘉定打造「氫能港」 年產值目標500億元

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▲▼上海景色。（圖／CFP）

▲上海市。（圖／CFP）

《上海》上海嘉定打造「氫能港」 年產值目標500億元

上海市嘉定區10日推出「氫燃料電池汽車產業集聚區規劃」、「鼓勵氫燃料電池汽車產業發展的有關意見」，這也意味著，通過政策聚焦和產業集聚，嘉定正著力構建更加完善的氫能產業創新創業生態體系，一座具有全球競爭力的「氫能港」呼之欲出。根據目標，到2025年，嘉定氫能及燃料電池汽車全產業鏈年產值將突破500億元人民幣。（中新社）

《雲南》雲南初步形成新時代全面對外開放新格局

雲南省副省長張國華10日在2019南亞東南亞國家商品展表示，「近年來，雲南立足區位優勢和特色資源，積極參與推動『一帶一路』建設，基礎設施互聯互通紮實推進，雙邊多邊合作體制機制不斷健全，初步形成了以公路、鐵路、航空、水運為一體，連通內外的綜合立體交通骨架網絡，開放前沿、輻射中心的特點更加凸顯，初步形成了新時代全面對外開放新格局。」（中新社）

《香港》香港學生研發智能電子計時器　可多方式遠距離付停車費

為配合香港特區政府力推智慧城市、智慧出行，香港專業教育學院（IVE）學生最新研發智能咪錶（電子計時器），配備支付寶、信用卡等多種電子支付功能，配合手機應用程序更可遠距離付費。IVE電腦工程高級文憑2年級學生甄普豊表示，現在街上的咪錶只能管理2個停車位，且用戶須使用八達通在現場支付，十分不便。這啟發他們研發智能咪錶，除可同時管理4個停車位外，用戶也可使用八達通、支付寶及信用卡付款。（中新社）

《青海》中國首隻人工繁育成活雪豹成年　加入繁殖序列

青藏高原野生動物園10日對外宣布，中國首隻人工繁育成活雪豹「傲雪」成年，並將在今年加入繁殖序列，開啟「生兒育女」模式。據了解，雪豹「傲雪」於2016年6月10日出生，是一隻雪豹「公主」，目前體長達到80厘米，體重為35000克左右，身體各項指標穩定健康。（中新社）

▲▼傲雪。（圖／翻攝中新社）

▲傲雪。（圖／翻攝中新社）

《廣東》「實驗2」號科考船赴珠江口執行「健康海洋」聯合航次

由中國科學院南海海洋研究所的「實驗2」號科考船，承擔的珠江口航次是中科院海洋大科學研究中心「健康海洋」聯合航次的組成部分。航次將對珠江口海域的4個調查斷面的31個調查站位進行為期10天的多學科綜合性調查，深入認識珠江口物理、地質及生態環境變化規律與機制。（新華社）

《寧夏》寧夏全面取消企業銀行帳戶許可　為企業減負

寧夏自10日起全面取消企業銀行帳戶許可，企業在寧夏區內銀行機構辦理銀行帳戶業務，由核准制改為備案製，這將大幅減少企業開戶時間，提高企業資金利用效率和運轉效率。此外，取消企業銀行帳戶許可後，企業申請開立一般存款、專用存款、臨時存款帳戶的，應當向銀行提供基本存款帳戶編號。（新華社）

《香港》香港新橋咀碼頭啟用可停泊大型船隻　方便遊客前往遊覽

據了解，耗資5000萬元港幣的香港西貢新橋咀碼頭9日舉行啟用典禮。新落成的橋咀碼頭提供2個泊位和基本海事設施，也設置電燈、欄杆和座椅等配套設施，便利遊客。而重建後的碼頭可供較大型船隻停泊，解決現在船隻泊岸困難的問題，方便遊客前往遊覽。（中新社）

《澳門》澳門「節能週」齊熄燈一小時　6家博企等將關裝飾燈

「澳門節能週2019」系列活動之「齊熄燈，一小時」將於10日晚間8點半舉行，屆時澳門3條跨海大橋、6家博彩企業和部分旅遊景點等，均會在晚上8時30分到9時30分，關掉非必要的裝飾燈1小時，一起響應節能號召。（中新社）

▼澳門。（圖／CFP）

▲▼澳門。（圖／CFP）

ET快訊
王世堅逼問請假74天密會誰　柯文哲酸回：我沒有去汽車旅館
中山高大車禍！國光客運插入拖板車1死8傷…桃園段南下大塞車

關鍵字：上海,雲南,寧夏,香港,青海,廣東,澳門,嘉定區,氫能港,張國華,一帶一路,企業銀行帳戶,智能電子計時器,八達通,支付寶,雪豹,青藏高原野生動物園,傲雪,珠江口,實驗2,中國科學院南海海洋研究所,新橋咀碼頭,節能週,粵港澳要聞,華聞快遞

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