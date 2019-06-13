華聞快遞／比坐飛機便宜4成！重慶直達香港高鐵票開始販售

▲重慶直達香港高鐵票開始販售。（圖／CFP）

《重慶》比坐飛機便宜4成 重慶直達香港高鐵票開售

重慶直達香港高鐵車票12日正式開售，一等座票價1056元（人民幣，下同），二等座660元，目前除商務座外，其他票的數量較為充裕。（中新社）

《安徽》安徽黃山端午假期迎客約3萬人

安徽黃山風景區管委會禁日指出，端午假期期間，該景區共接待國內外遊客約3萬人。除了自然風光令遊客流連忘返，該景區還結合端午節日，展開了豐富多彩的活動，讓遊客在黃山之巔體驗到了傳統節日的快樂。（中新社）

《廣西》廣西頒布全面對接粵港澳大灣區實施方案

為加快推進全面對接粵港澳大灣區建設各項工作，近日廣西壯族自治區黨委、政府制定發布了《廣西全面對接粵港澳大灣區實施方案（2019-2021年）》。（新華網）

《上海》上海進入「老齡城市」

自1979年，上海進入人口高齡化城市已經40年。上海市民政局副局長蔣蕊11日於2019上海國際養老服務產業高峰論壇上介紹，截至2018年底，上海市戶籍老年人口（60周歲及以上）已達503.28萬，佔戶籍總人口的34.4%。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《河北》河北省將推行終身職業技能培訓制度

河北省相關單位指出，將推行終身職業技能培訓制度，加強技能強省建設，實施大規模職業技能提升行動。2019年開展各類政府補貼性職業技能培訓48萬人次以上，今後三年共展開補貼性職業技能培訓150萬人次以上。（中新社）

《陝西》住房公積金將調整 深圳等多地提升繳存基數上限

深圳市住房公積金管理中心通知稱，調整後的住房公積金繳存基數上限為27927元（人民幣，下同），較2018年上調2883元。重慶市指出，該市2019年度住房公積金繳存基數上限為20441元，較2018年上調2123元。（新華網）

《江蘇》江蘇啟動小麥最低收購價執行預案

經中國國家糧食和物資儲備局批准，12日，江蘇省啟動小麥最低收購價執行預案，三等小麥最低收購價為每500克1.12元（人民幣，下同，二等和一等分別為1.14元和1.16元）。（中新社）

《北京》5月人民幣貸款增加1.18兆人民幣

中國人民銀行12日發布的數據顯示，5月末，廣義貨幣（M2）餘額189.12兆元（人民幣，下同），同比增長8.5%，增速與上月末持平，比上年同期高0.2個百分點；狹義貨幣（M1）餘額54.44兆元，同比增長3.4%，增速比上月末高0.5個百分點，比上年同期低2.6個百分點；流通中貨幣（M0）餘額7.28兆元，同比增長4.3%。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）