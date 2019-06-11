華聞快遞／復旦大學優化部分招生　新增「工科試驗班」招生大類

▲上海復旦大學。（圖／CFP）



《上海》復旦大學優化部分招生 新增「工科試驗班」招生大類

復旦大學10日發布2019年招生簡章指出，今年該校本科生招生政策整體穩定，在部分細則上繼續優化，為考生創造了更多報考機會，同時新增「工科試驗班（新工科本研貫通）」招生大類，下設「智能科學與技術（卓越班）」和「微電子科學與工程（卓越班）」兩個專業，擬各招生30人，以服務中國人工智能和集成電路產業的迫切需要。（新華社）

《廈門》捷豹永磁螺桿機亮相廈門工博會

廈門工業博覽會暨第23屆海峽兩岸機械電子商品交易會近日在廈門國際會展中心舉行。空氣壓縮機品牌捷豹也亮相，捷豹參展的產品有超一級能效第三代全智能驅動二級壓縮機、捷豹永磁變頻低轉速系列壓縮機及異步一體螺桿機等。其中全智能驅動二級壓縮機採用變頻控制算法、智能驅動電機等，契合了本次廈門工博會「智創工業、智聯兩岸、智創未來」的主題。（中新社）

《福建》第8屆共同家園論壇 助力推「平潭對台融合發展」

第8屆共同家園論壇將於6月16日至18日在福建平潭舉辦。據中新社記者11日從平潭綜合實驗區管委會了解到，以「融合發展互利共贏」為主題的本屆論壇，將深化兩岸基層交流，推動平潭對台融合發展。（中新社）

《香港》港鐵App將新增3功能可提醒下車、提供其他公交資訊

香港地鐵11日宣布，其手機應用程序MTR Mobile將於12日推出3項新功能，包括「下車提示」，進階版「行程指南」和「實時到站時間」。（中新社）

▲港鐵香港站。（圖／CFP）



《青海》青海啟動自然保護地體系示範省建設

青海省人民政府與中國國家林業和草原局11日在青海西寧共同簽訂共建國家公園示範省協議，啟動以國家公園為主體的自然保護地體系示範省建設。該示範建設將通過實施自然保護地統一設置、分級管理、分區管控，把具有國家代表性的重要自然生態系統納入國家公園體系，實行嚴格保護，形成以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地管理體系。（中新社）

《江蘇》江蘇實施六大工程補齊運輸服務短板

江蘇省交通運輸廳副廳長梅正榮11日表示，將開展運輸服務全面提升兩年行動，圍繞六大重點目標，全面實施六大工程，著力補齊運輸服務短板、提高綜合運輸網絡效率，推動交通運輸高質量發展。（中新社）

《上海》亞洲消費電子展 華為展台備受外媒關注

2019亞洲消費電子展11日在上海開幕，華為公司展台備受外媒關注，同時，華為消費者業務首席戰略官邵洋在展會上發表主題演講，介紹了華為在人工智能技術以及未來發展戰略。（中新社）

《四川》百事公司投資5000萬美元在四川德陽建新廠

百事公司11日宣布投資5000萬美元，在四川省德陽經濟技術開發區新建「百事食品四川生產基地」，以滿足中西部地區不斷增長的需求。該廠將是百事公司在西南地區的第一個薯片工廠。本次投資是百事公司擴大產品線和提升能力的舉措之一，致力於贏得本地休閒食品和飲料市場，並確保我們專注於滿足中國消費者的需求。（中新社）

▼百事公司投資5000萬美元，在四川省德陽經濟技術開發區新建「百事食品四川生產基地」。（圖／翻攝中新社）

