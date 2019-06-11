　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／復旦大學優化部分招生　新增「工科試驗班」招生大類

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海復旦大學。（圖／CFP）

▲上海復旦大學。（圖／CFP）

《上海》復旦大學優化部分招生　新增「工科試驗班」招生大類

復旦大學10日發布2019年招生簡章指出，今年該校本科生招生政策整體穩定，在部分細則上繼續優化，為考生創造了更多報考機會，同時新增「工科試驗班（新工科本研貫通）」招生大類，下設「智能科學與技術（卓越班）」和「微電子科學與工程（卓越班）」兩個專業，擬各招生30人，以服務中國人工智能和集成電路產業的迫切需要。（新華社）

《廈門》捷豹永磁螺桿機亮相廈門工博會

廈門工業博覽會暨第23屆海峽兩岸機械電子商品交易會近日在廈門國際會展中心舉行。空氣壓縮機品牌捷豹也亮相，捷豹參展的產品有超一級能效第三代全智能驅動二級壓縮機、捷豹永磁變頻低轉速系列壓縮機及異步一體螺桿機等。其中全智能驅動二級壓縮機採用變頻控制算法、智能驅動電機等，契合了本次廈門工博會「智創工業、智聯兩岸、智創未來」的主題。（中新社）

《福建》第8屆共同家園論壇　助力推「平潭對台融合發展」

第8屆共同家園論壇將於6月16日至18日在福建平潭舉辦。據中新社記者11日從平潭綜合實驗區管委會了解到，以「融合發展互利共贏」為主題的本屆論壇，將深化兩岸基層交流，推動平潭對台融合發展。（中新社）

《香港》港鐵App將新增3功能可提醒下車、提供其他公交資訊

香港地鐵11日宣布，其手機應用程序MTR Mobile將於12日推出3項新功能，包括「下車提示」，進階版「行程指南」和「實時到站時間」。（中新社）

▲▼港鐵香港站。（圖／CFP）

▲港鐵香港站。（圖／CFP）

《青海》青海啟動自然保護地體系示範省建設

青海省人民政府與中國國家林業和草原局11日在青海西寧共同簽訂共建國家公園示範省協議，啟動以國家公園為主體的自然保護地體系示範省建設。該示範建設將通過實施自然保護地統一設置、分級管理、分區管控，把具有國家代表性的重要自然生態系統納入國家公園體系，實行嚴格保護，形成以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地管理體系。（中新社）

《江蘇》江蘇實施六大工程補齊運輸服務短板

江蘇省交通運輸廳副廳長梅正榮11日表示，將開展運輸服務全面提升兩年行動，圍繞六大重點目標，全面實施六大工程，著力補齊運輸服務短板、提高綜合運輸網絡效率，推動交通運輸高質量發展。（中新社）

《上海》亞洲消費電子展　華為展台備受外媒關注

2019亞洲消費電子展11日在上海開幕，華為公司展台備受外媒關注，同時，華為消費者業務首席戰略官邵洋在展會上發表主題演講，介紹了華為在人工智能技術以及未來發展戰略。（中新社）

《四川》百事公司投資5000萬美元在四川德陽建新廠

百事公司11日宣布投資5000萬美元，在四川省德陽經濟技術開發區新建「百事食品四川生產基地」，以滿足中西部地區不斷增長的需求。該廠將是百事公司在西南地區的第一個薯片工廠。本次投資是百事公司擴大產品線和提升能力的舉措之一，致力於贏得本地休閒食品和飲料市場，並確保我們專注於滿足中國消費者的需求。（中新社）

▼百事公司投資5000萬美元，在四川省德陽經濟技術開發區新建「百事食品四川生產基地」。（圖／翻攝中新社）

▲▼百事公司宣布投資5000萬美元，在四川省德陽經濟技術開發區新建「百事食品四川生產基地」。（圖／翻攝中新社）

ET快訊
哥哥手錶多長？他拿尺一量「答案被打X」　爸媽氣炸槓上老師
蛋疼就醫！他檢查完發現「少1顆臼齒」竟從子孫袋夾出
30K死薪水！她咬牙「買17坪房租人」住家裡卻後悔　曝血淚史

關鍵字：上海,廈門,福建,香港,青海,江蘇,四川,復旦大學,工科試驗班,人工智能,捷豹永磁螺桿機,廈門工博會,第8屆共同家園論壇,兩岸關係,香港地鐵,MTR Mobile,中國國家林業和草原局, 江蘇省交通運輸廳副廳長梅正榮,2019亞洲消費電子展,華為,華為消費者業務首席戰略官邵洋,百事公司,百事食品四川生產基地,粵港澳要聞,華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川習會6月底登場　港媒爆：大阪G20共進晚餐

華聞快遞／復旦大學優化部分招生　新增「工科試驗班」招生大類

川普撂狠話「不見面就加稅」　中國按兵不動

力挺華為和美國政府交涉過！英特爾副總裁：期望找到互惠的方法

闖日本專屬經濟區無視停船命令　陸漁船船長被捕1天就釋放

逃犯條例破壞一國兩制？　陸外交部：「港人治港」高度落實

馬雲自曝！網路業打滾25年只會「用電腦收發郵件」

高考生迷信穿「紫色內褲」=一定行　網諷：那薩諾斯不就天生很會考？

《逃犯條例》明日二讀辯論　天主教教區呼籲港府勿倉猝修例

刺激民營經濟　上海推19條貨幣、信貸金融措施

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

川習會6月底登場　港媒爆：大阪G20共進晚餐

華聞快遞／復旦大學優化部分招生　新增「工科試驗班」招生大類

川普撂狠話「不見面就加稅」　中國按兵不動

力挺華為和美國政府交涉過！英特爾副總裁：期望找到互惠的方法

闖日本專屬經濟區無視停船命令　陸漁船船長被捕1天就釋放

逃犯條例破壞一國兩制？　陸外交部：「港人治港」高度落實

馬雲自曝！網路業打滾25年只會「用電腦收發郵件」

高考生迷信穿「紫色內褲」=一定行　網諷：那薩諾斯不就天生很會考？

《逃犯條例》明日二讀辯論　天主教教區呼籲港府勿倉猝修例

刺激民營經濟　上海推19條貨幣、信貸金融措施

表演設計界奧運！衛武營帶領台灣藝術家前進布拉格「抬轎、測字問事」

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

小米手環4現身！AMOLED彩色螢幕、《復仇者聯盟》主題限量版還附收藏證書

塑膠吸管掰了！肯德基今起不再提供　自備環保杯還可集點換可樂

不要辣！清心店長來買炸物「吃一口傻眼」　鹹酥雞店員笑：完美報仇了

「柯文哲、韓國瑜應覺悟」 賴清德：柯市長應該放棄兩岸一家親

林予晞談戀愛像蜘蛛　曝「人生目標」自嘲：很中二

親子餐廳好有梗　股神巴菲特最愛的牛排也能吃到！

一年一度搶平價屋　3層樓雲林透天厝單價只要3萬元

台南豪雨淹水　網友感嘆「水上樂園」開幕！

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

校內水果刀插前女友脖子！全班目..

滑玻璃溜滑梯一半下雨　眾人噴飛..

結婚前懷孕「種是小王的」　她慌..

屁孩高空挑戰跳隔樓　還錄影PO..

考考眼力　2球顏色其實一樣！

「豬八戒」豔陽下賣力演出.....

男嬰剛出生！22歲未婚媽3樓往..

白衣男穿緊身內褲逛超市　她一轉..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

地鐵吐痰被阻　他嗆外國都有痰盂

台灣早送中?　陸委會駁：與港不..

班導師包下網咖　帶同學玩通宵

更多熱門

相關新聞

「反送中」有理？台灣人不該忘記英國罪犯林克穎

一個命案，便讓港府將香港與大陸之間的引渡制度放寬，港人，尤其是「只想兩制，不愛一國」的港人便喧騰了起來，於是單純的司法問題就鬧成政治問題，然後就是沒完沒了的意識型態之爭。

英特爾副總裁：挺華為曾和美國政府交涉

一國兩制在香港　陸稱高度落實

天主教教區呼籲港府勿倉猝修訂《逃犯條例》

刺激民營經濟　滬推19條金融措施

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

遠距離每次都做　她和金牛男友「說一段話」後悔

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面