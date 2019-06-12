華聞快遞／北京大興國際機場航班更省時　旅客中轉更快捷

▲北京大興機場。（圖／中新社）



《北京》大興機場航班更省時 旅客中轉更快捷

北京大興國際機場將於6月30日竣工，9月30日前正式開航。據了解，大興機場投運後，部分航班空中飛行、地面滑行階段，相比首都機場可累計節省時間30至40分鐘，旅客進出機場更快捷，中轉銜接時間更短。（科技日報）

《廣東》恆大投資1600億元 新建新能源汽車基地在廣州南沙

廣州市人民政府與恆大集團戰略合作框架協議暨南沙系列重大投資合作協議簽署活動11日在廣州舉行，恆大將投資1600億元人民幣在廣州南沙區建設新能源汽車三大基地等項目。（中新社）

《四川》成貴鐵路樂山至宜賓段將於6月15日開通營運

中國鐵路成都局集團有限公司指出，成貴鐵路樂山至宜賓段將於6月15日正式開通營運，成都與宜賓間最快鐵路旅行時間將縮短至1小時19分。（中新社）

《青海》青海海拔最高機場改擴建工程獲批復

青海機場有限公司12日披露，青海海拔最高機場「玉樹機場」改擴建工程可行性研究報告獲青海省發展改革委批復。玉樹機場是一座大陸國內支線機場，機場等級為4C級。機場海拔約3950米，是青海海拔最高、世界第六高高原支線機場。（中新社）

▲玉樹機場。（圖／CFP）



《四川》四川內江助力更多優質「內江造」走向歐洲

德國「三方共贏」城市聯盟代表團12日赴四川內江考察，並與內江簽訂《共同建設中德城市合作平台意向書》，著力推動雙方在機械汽車零部件製造、生物醫藥、職業教育、體育文化交流等領域進行深度合作，同時將助力更多優質「內江造」進入歐洲市場，實現互利共贏，共同發展。（中新社）

《北京》北京市紅十字血液中心牽手百度 為第16個世界獻血者日助力

北京市獻血辦公室主辦、北京市紅十字血液中心與百度公司承辦的「為血液打造安全之城」第16屆世界獻血者日大型宣傳活動、「網聚愛心熱血青年」獻血活動在北京百度科技園舉行。據統計，北京2018年累計獻血量為59.4萬單位，累計獻血35.3萬人次。（中新社）

《青海》青海再啟綠電模式並首次發布「綠電指數」

中國國家電網青海省電力公司12日對外發布，自6月9日0時至23日24時，青海將連續15天360小時全部使用清潔能源供電，此舉將再次創造紀錄。與「綠電15日」同時發布的還有「綠電指數」，用於綜合反映綠色電力發展總體水平。（新華社）

《雲南》2019南亞東南亞商洽會昆明開幕 3000多企業掘金「一帶一路」

2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會12日在昆明滇池國際會展中心開幕。來自74個國家、地區和國際組織，20個國內省市區的3348家企業出席，其中包括世界500強企業20家，國內500強企業18家。本屆商洽會首次設立「一帶一路」投資合作館、綠色能源館、森林生態產品館、數字雲南展示區。（中新社）

▼昆明滇池國際會展中心。（圖／CFP）

