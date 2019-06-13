華聞快遞／天津計畫開通「直達香港」高鐵列車起點站

▲天津市。（圖／CFP）

《天津》天津將開通直達香港的高鐵列車起點站

自7月10日零時起，天津將首次開通直達香港的高鐵列車起點站，雄安新區旅客也可乘坐該趟列車直通香港。根據新運行圖，天津西到香港西九龍線路運行時間約10個小時。（新華網）

《北京》民航局：前五月全國民航共完成旅客運輸量2.68億人

中國民航局披露數據顯示，1至5月，全國民航共完成旅客運輸量2.68億人，同比增長8.5%。從航線結構看，國內、國際航線分別完成2.38億人和3020.7萬人，同比分別增長7.6%、16.5%。（中新社）

《四川》成都計劃9月開通直飛印度航線 5小時就可抵德里

成都機場昨日舉行新航線新聞記者會，宣布9月15日起印度靛藍航空將開通成都定期直飛德里航線，每天一班。屆時，該航線將成為成都唯一直達印度的航線，成都與德里之間由此縮短至大約5小時。（中新社）

《北京》北京再查處20家房產中介

針對房地產市場違法行為新動向，北京市住建委執法部門繼續深入開展「掃黑除惡」專項行動，截至目前，2019年已依法對183家房地產經紀機構的違法違規行為立案查處。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《北京》網信辦：運營者向境外提供個人訊息應進行安全評估

國家互聯網信息辦公室13日發布關於《個人信息出境安全評估辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知，同時公佈了《個人信息出境安全評估辦法（徵求意見稿）》。該《意見稿》指出，網路運營者向境外提供在中華人民共和國境內運營中收集的個人信息，應當按照本辦法進行安全評估。（中新社）

《湖南》湖南：中小學校內課後服務不晚於18時結束

湖南省日前公佈《關於中小學生校內課後服務收費有關問題的通知》，明確規定校內課​​後服務工作結束時間原則上不晚於18∶00，自2019年秋季開學起執行。（新華網）

《海南》海南計劃明年全面推行生活垃圾強制分類

海南省住建廳指出，該廳已帶頭編制完成全省生活垃圾強制分類工作實施方案，計劃2020全面鋪開，力爭2021年生活垃圾回收利用率達到35%以上。（中新社）

《福建》福建省「穩外貿」政策持續發威 外貿進出口增長6.1%

福州海關處指出，今年前5個月，福建省外貿進出口5170.5億元（人民幣，下同），比去年同期增長6.1%，較同期全國平均增速高2個百分點，其中出口3260.5億元，增長10.9%，較同期全國平均增速高4.8個百分點；進口1910億元，下降1.1%。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）