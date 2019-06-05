星空聯盟「轉機合作夥伴」+1！　泰國微笑航空今年年底加入

▲泰國微笑航空預計於今年年底成為星空聯盟下一個「轉機合作夥伴」。（圖／星空聯盟提供）

記者賴文萱／台北報導

星空聯盟於2日利用盟航代表參加國際航空運輸協會（IATA）第75屆年會的機會，在韓國首爾召開首席執行長委員會。會中通過決議，並宣佈泰國航空旗下的泰國微笑航空即將成為星空聯盟下一個「轉機合作夥伴」。

「轉機合作夥伴」是星空聯盟在2016年推出的方案，用來與聯盟正式成員的合作模式互補。相較於正式成員必須與其他所有盟航建立商業合作關係，「轉機合作夥伴」主要是提供區域性轉機服務，且只需與至少三家星盟成員合作，即可符合資格。旅客行程若包括星空聯盟成員及轉機合作夥伴的航班，皆可享有全程劃位與行李直掛服務，具有星盟金卡資格的會員亦可享有更多尊榮禮遇。

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泰國微笑航空預計於今年年底通過星空聯盟的相關服務規範，繼2017年的吉祥航空之後，成為第二家「轉機合作夥伴」。這項合作模式能夠有效強化星空聯盟的區域性服務，隨著泰國微笑航空加入，星空聯盟目前涵蓋194個國家1,300多個目的地的飛航網路，將再增加11個新航點。

▲星空聯盟有28家成員公司，長榮航空也是其中一員。（圖／記者林敬旻攝）

以曼谷為營運樞紐的泰國微笑航空已經展開系統及商業面的相關整合作業，預計在2020年開始為星空聯盟的轉機旅客服務。屆時，將可為轉機的星盟金卡旅客提供優先報到櫃台、泰國微笑航空貴賓室，以及行李優先運送等服務。

泰國微笑航空（代碼：WE）隸屬於泰國航空，主要營運中短程區域性航線，致力於提供短程航線旅客優惠票價及高品質的完整機上服務。自2016年起擁有20架窄體飛機機隊，營運樞紐為曼谷的蘇凡納布國際機場，提供每日超過60個航班，至今已經服務全球超過1,600萬名旅客。

泰國微笑航空的10條國內航線包括清邁、普吉、孔敬、清萊、合艾、烏汶叻差他尼、烏隆他尼、素叻他尼、陶公、喀比，亦提供清邁和普吉之間的跨區域飛航服務，另有17條國際航線包括仰光、暹粒、檳城、長沙、重慶、鄭州、高雄、永珍、龍坡邦、金邊、吉隆坡、孟買、齋浦爾、勒克瑙、加爾各答、曼谷-香港、普吉-香港。未來泰國微笑航空也規劃增加國內線航班數，並開闢更多國際線航點。