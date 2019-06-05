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韓粉凱道擺攤！慘吃3張1200罰單「警察還騎車追」　他罵柯P黑心：好在有賺

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韓粉凱道擺攤！慘吃3張1200罰單「警察騎車追」（圖／翻攝2020韓國瑜總統後援會）

▲有攤商不顧規定，6月1日跑到凱道擺攤，結果遭北市警察強力取締，收了3張罰單。（圖／翻攝2020韓國瑜總統後援會）

記者黃君瀚／綜合報導

高雄市長韓國瑜6月1日在凱道舉辦總統選舉造勢活動，吸引數十萬名韓粉冒雨力挺，不過現在有攤商出來抱怨，指北市警察執法絲毫不留情面，整天下來一共收到3張1200元罰單，是從業20年來最慘的一天，怒嗆柯文哲黑心，不懂苦民所苦。

盧姓男子在「2020韓國瑜總統後援會」發文討拍，提到6月1日跑去凱道造勢現場擺攤、賣周邊產品，結果從早到晚居然吃了3張罰單，是從業20年來最多的一次。他相當氣憤，表示最後一張單還是散場時警察騎車追上來開的，「柯文哲我說你一生不可能當總統，你心是黑的！」

文章貼上網，韓粉們同仇敵愾，紛紛批評柯文哲不近人情，「真的很過分，警員也很可惡」、「柯文哲酸韓、卡韓也不是一次兩次啦」、「柯屁最拿手的就是向小老百姓的口袋挖錢」、「不會將心比心，小心肝硬化」、「百姓不過為了三餐溫飽，不能明火，賣帽子、衣服、國旗我認為沒有什麼問題吧」、「庶民總統韓國瑜，柯文哲啥麼東西？」

韓粉凱道擺攤！慘吃3張1200罰單「警察騎車追」（圖／翻攝2020韓國瑜總統後援會）

▲小攤販挨罰的經歷PO上網，引起上千韓粉同情，怒嗆柯文哲。（圖／翻攝2020韓國瑜總統後援會）

「謝謝大家」，面對不少韓粉的關心，盧男又陸續回覆留言，提到罰單1張1200元，等於當天擺攤就要繳3600元；好在值得慶幸的是，扣掉這些「成本」之後仍有賺錢，「還好啦，還是有小賺！」

本站新聞〈明文規定陳抗禁止設攤 6/1韓國瑜凱道造勢恐少一味〉，承辦陳抗的中正一分局表示，集會場所有附帶限制事項，除了禁止擺設攤販或有其他商業營利行為，也明定禁止有球類活動、亦不得擺放易燃物品（如瓦斯桶、汽油）及燃燒（使用木炭、瓦斯爐、火把、蠟燭等）物品、烹煮食物。警方也說，依據道路交通管理處罰條例規範，如利用道路為工作場所，也將立即處罰行為人或其雇主新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

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