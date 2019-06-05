韓國瑜被攔轎陳情！　反殯儀館興建居民舉布條抗議



▲主委黃玉燕身體不適躺在地。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會5日定期大會閉幕，不過場外一早9點多就聚集抗議民眾，因不滿龍巖殯儀館將設立在三民區鼎金段，附近包含有三民區鼎金里以及鳥松大華里，嚴重影響附近環境、交通、空氣，因此民眾舉白旗抗議，希望韓市長出面幫忙，其中一位社區主委還因為身體不適，差點暈倒先躺在地上休息。

▲居民舉布條抗議。（圖／記者洪靖宜攝）

龍巖有限公司依促進民間參與公共建設法在市立殯儀館旁另設殯儀館，引發鄰近鳥松區、三民區附近住戶反對，住戶表示附近已經有市立殯儀館、中區焚化爐、鳥松納骨塔、火化場等，嚴重影響附近環境、交通、空氣，居民們求助無門，只好選擇來議會外舉布條陳情。

▲主委黃玉燕身體不適。（圖／記者洪靖宜攝）

不過天氣實在太熱，其中一位社區主委黃玉燕臉色慘白，在眾人的攙扶下先躺在地上休息，旁人幫忙搧風、按摩，還趕緊叫了救護車，做簡單急救。

等了將近一個上午，市長韓國瑜終於按照表定時間於近11時半抵達市議會，停下腳步接受民眾陳情，大家大喊市長救救我們，韓國瑜也說自己會和民眾面對面就是有誠意解決。

▲韓國瑜出面和民眾對話。（圖／記者洪正達攝）