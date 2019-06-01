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總統私訊韓國瑜...蔡英文談年改：不能眼睜睜看大家退休金破產

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▲蔡英文喊話韓國瑜年改政策重要性。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文喊話韓國瑜年改政策重要性。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜1日在台北舉辦凱道大會師，總統蔡英文則在臉書發文談年改、對韓國瑜喊話，蔡英文強調，政府絕對沒有用「米蟲」來形容軍公教人員，年金改革是不管哪一個黨執政，都必須要面對的問題，她不能讓大家眼睜睜的看著退休金破產。

蔡英文臉書貼文附上「私訊韓國瑜」的設計畫面，她表示，「韓市長主張要取消年金改革，恢復過去所謂的18％年金制度。韓市長可能忘記，我們花了多少力氣，才把在財政懸崖邊的年金制度拉回來，避免2020年就得面臨軍人年金的破產，保障了軍公教人員的退休福利。」

蔡英文說，政府是延續的，前人沒解決的問題，她只能扛起來完成，前總統馬英九在交接時告訴她，年金改革他也想做，但是沒有完成，「這證明了年金改革是不管哪一個黨執政，都必須要面對的問題」。

蔡英文強調，「為什麼我在第一任，就不計毀譽，冒著政治風險，推動年金改革？因為不改，年金制度就會破產，所有的軍公教人員都會領不到退休金。我不能讓大家眼睜睜的看著退休金破產，我必須要說，如果提早幾年處理，不會壓力那麼大」。

針對年金改革，蔡英文說明，是為了財政永續，為了長久都領得到，她感謝所有軍公教人員，也請不要為了選舉，再次挑起對立，「我們也絕對沒有用『米蟲』來形容軍公教人員，我也希望韓市長，多一點用心於經營市政，少一點用計於選舉事務，不要辜負高雄市民的期待」。

蔡英文提到，年金改革後，效果已經逐漸出現，更穩健的年金制度讓大家可以「長長久久領到老」，30年都不會破產，讓每一個國民的老年生活，經濟上都可以安全無虞，讓年金制度可以永續，就是政府改革的目的。

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關鍵字：韓國瑜,蔡英文,年改

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