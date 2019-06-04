王浩宇批韓「恢復18％優存」　只是想吸引選票別再騙了

▲王浩宇轟韓國瑜「早就想選總統，別再騙了」。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前拋出「恢復軍公教18%優存」的震撼彈。對此，桃園市議員王浩宇痛批，恢復這個「優惠存款」制度，會讓620多萬的納稅人「每年多繳12888元」，提出這個話題就是要吸引軍公教的選票，「韓國瑜早就想選總統了！韓粉們別再騙了！」

退休軍公教人員優惠存款又被稱為18％，是普遍大眾認知中，造成國庫赤字的原因之一。鮮為人知的是，18％的出現，是因為1960年代時，軍公教人員的待遇偏低，又加上通貨膨脹日益嚴重，政府為了照顧公務員的退休生活，才訂定了這項制度。

雖然總統蔡英文指出，更穩健的年金制度能讓大家「長長久久領到老」，但這樣政策卻引起「受益於18％的軍公教」的民眾抨擊。

▼王浩宇指韓國瑜是「政治精算師」。（圖／記者洪靖宜翻攝）



蔡英文在韓國瑜提出「取消年改、恢復18％」的當天表示，她之所以不計毀譽，冒著政治風險，推動年金改革，就是因為「這個制度可能會破產」，「政府是延續的，前人沒解決的問題，我們只能扛起來完成。」

蔡英文談到，這項改革是為了財政永續，希望不要有人「為了選舉再次挑起對立」，「希望韓市長，多一點用心於經營市政，少一點用計於選舉事務，不要辜負高雄市民的期待。」

王浩宇3日晚間在FB上直播怒轟，恢復這個制度要加多少稅？「18％優存補貼預算800億／納稅人數620萬6998人=每人每年12888元」，「以台灣2300萬人計算，等於每人多繳3400元」。他砲轟，韓國瑜在造勢當天丟下這個話題，就是為了吸引軍公教的選票，前面的被動式參選只是「在騙」，「韓國瑜早就想選總統了！韓粉們別再騙了！」

王浩宇指出，社會救助、醫療保健、文化教育、社會住宅等預算「全部都被退休撫卹吃光光」，真正的情況只會比想像的還可怕，「韓國瑜，恢復18%、年金，你好意思喔？」

王浩宇引用「滾動式內參民調」數據稱，雖然韓國瑜提出「恢復18％」的政見，鞏固了50到65歲以上的民眾、軍公教的選票，但卻持續流失20到39歲、高學歷人民的部分，「特別是學歷高的菁英藍、經濟藍，流失非常嚴重，郭台銘是現階段最大的受益者。」

他提到，韓國瑜與郭董的民調拉近，讓他「替台灣鬆了一口氣」。

對於恢復18％的議題，鴻海董事長郭台銘表示，這都是選舉時說出的「空談」，如果沒有經濟發展、增加稅稽，那麼「這一切都是選舉的空談，我這個人不空談的」。至於是否舉辦「凱道造勢」的活動，郭台銘稱，自己下禮拜還有許多經濟活動，還需要考量；拚造勢與拚經濟的活動哪個比較有益，台灣人民會看在眼裡。

▼郭台銘認為，如果沒有經濟發展、增加稅稽，恢復18％就只是空談。（圖／記者李毓康攝）

