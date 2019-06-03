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韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　王浩宇：全台2300萬人要繳3400

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圖文／鏡週刊

韓國瑜為了尋求軍公教的支持，日前公開承諾如果當選總統會把年金制度改回來，恢復過去軍公教18%優存制度，隨即遭郭台銘吐槽講空話，反問「錢從哪來？」議員王浩宇算出，如果韓國瑜真的把年金制度改回來，那每年每人就要多繳3400元給吳斯懷、李來希、郭冠英以及涉嫌性侵寄養少女的吳萬固等爭議人士，引發網友怒火。

綜合媒體報導，2013年軍公教18%優惠存款戶數超過44萬戶，國庫光是每年利息支出都要貼補800多億元，以全國總人口數2300萬來計算，等於每人要分攤3400多元，一家四口每戶將承擔至少13600元，對國家財政相當沉重。

王浩宇在臉書表示，「支持韓國瑜？那每人每年多繳3400元所得稅，才能夠恢復18%預算給吳斯懷、李來希、郭冠英、吳萬固們」。網友怒留言，「誰想繳錢養那些既得利益者？」、「誰要當盤子，犧牲多數人的利益，滿足少數18趴的貪慾，門兒都沒有」、「小孩都養不起了，還要幫別人養老人」。

 

也有網友指出，應該要以納稅義務人的人數來算，全台灣納稅人口只有620萬人，平均每位納稅義務人要多繳12,600元，才夠補18%優退的破洞，讓許多網友火大「這麼多錢，韓國瑜你到底想清楚沒？」


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