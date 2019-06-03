台日混血溫室洋香瓜「高雄2號－橘后」　香甜又多汁

▲高雄區農改場推出臺日混血女皇溫室洋香瓜「高雄2號－橘后」新品種。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場為加強離島澎湖高價值與具特色農產業，於6月5日在高雄場澎湖分場舉辦洋香瓜新品種高雄2號-橘后示範觀摩會，這種洋香瓜，果型渾圓飽滿，果肉橙紅色系，肉質香甜軟Q多汁，可創造三贏局面。

▲▼橘后果型優美，網紋浮凸明顯，果色灰白，抗白粉病能力特強，容易管理。

高雄場戴順發場長說，目前適合臺灣栽培的國產溫室洋香瓜品種稀少，幾乎全靠日本進口阿露斯系統品種，唯進口品種有水土不服的可能，且每年進口種子費用所費不貲，增加栽培成本。

有鑑於此，高雄場於2016年推出屬於相同系統洋香瓜新品種高雄2號-橘后，其品種植株強健，適合臺灣平地地區春秋兩季栽培，網紋明顯浮凸，均勻分布，果型渾圓飽滿，果肉橙紅色系，肉質香甜軟Q多汁，栽培者可以獲得利益，更具有極抗白粉病的特性，可減少施用農藥20～30%，提升果品安全，對環境更為友善，有助政府推動十年農藥減半政策。

因此高雄區農業改良場澎湖分場舉辦這場新品種示範觀摩會，會中除展示各種溫室洋香瓜品種果實外，另有田間觀摩與果實品嘗等方式推薦安全又優質的國產溫室洋香瓜新品種給種苗業、農友及消費大眾，創造三贏局面。