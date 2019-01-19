農委會高雄場迎賓日　蜜棗去籽機、鳳梨削皮機最吸睛

▲農委會科技處長王仕賢處長參觀高雄場研發鳳梨削皮機。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

農委會高雄區農業改良場為推介高屏地區優質農特產品，19日舉辦「熱帶新農業 幸福饗宴GO！」迎賓日活動。來自各地民眾超過5000人參加，場面相當熱鬧；鳳梨削皮機、蜜棗去籽機初亮相，全場最吸睛。

▲蜜棗去籽機。

迎賓活動由高雄場戴順發場長主持，欲連任立委的現任屏東縣立委蘇震清與鍾佳濱、科技處長王仕賢、水土保持局臺南分局長傅桂霖、臺東場副場長陳昱初、高雄市政府農業局副局長王正一長、屏東縣農業處長黃國榮處長及各鄉鎮區農漁會人員都來參加，進行深度的農業之旅。

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活動先由屏東市歸來國小「太鼓隊」揭開序幕，頒獎典禮後則由具優美歌聲的「WHY樂團」青春樂團壓軸獻唱。

戴順發詞時表示，高雄場近年來研發成果績效卓越，研發成果技轉成績在各試驗改良場所中名列前茅，皆歸功於全體同仁與前輩們的持續努力不懈。

王仕賢說，目前農委會在政策上除推動青年從農輔導、農保以人地脫鉤處理，及努力解決季節性缺工等，更積極推動「農產加值打樣中心」，希冀對整個二級產業的提升有相當的助益，作為農民的強力後盾。

最後頒獎表揚蓮霧與蜜棗果園評鑑頭等獎、特等獎、全國十大神農、模範農民、2018全國冠軍米比賽亞軍及績優輔導單位，將現場熱鬧氛氛帶到最高點。