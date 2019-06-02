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7縣市大雨！鋒面下周日接近全台雨3天　鄭明典：西南氣流有影響台灣機率

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局說，今鋒面仍滯留於台灣北部海面，各地區以多雲為主、偶有局部短暫陣雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（2日）清晨對中南部7縣市發布「大雨特報」，氣象局提醒，下周日（9日）至下周二（11日）鋒面逐漸接近，中部以北及東北部地區有短暫降雨，其他地區也有局部短暫降雨。氣象局副局長鄭明典表示，西南氣流逐漸建立，6月第二周西南氣流接近台灣但略為偏北，西南氣流雨區仍有影響台灣的機率，需要持續關注。

大雨特報：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

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氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日彰化以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；今鋒面仍滯留於台灣北部海面，西南風略增強，各地區以多雲為主、偶有局部短暫陣雨，中午過後因熱力作用影響，山區降雨較明顯；氣溫方面，下雨之前天氣悶熱，各地高溫約32、33度，其中大台北盆地高溫34度左右，台東有發生焚風的機率。

▼今凌晨0時至清晨6時，降雨集中在中南部。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今幾乎全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周一（3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，天氣較不穩定，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫的降雨，中午過後因熱力作用影響，降雨較明顯，尤其山區有局部豪雨發生的機率；另外，東南部地區有焚風發生的可能性。

氣象局預報，周二（4日）至周六（8日）鋒面逐漸北抬，結構亦逐漸減弱，對台灣的影響減小；周二仍有些水氣，各地白天仍有降雨的機率，入夜後趨緩；周三起台灣天氣主要受西南風影響，僅迎風面的南部地區有不定時小範圍短暫陣雨，其他地區天氣穩定，為多雲到晴午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

▼鄭明典貼出美國模式的第二周降雨預測，「台灣北部出現紅色區塊」。（圖／翻攝NCEP GFS）

天氣圖。（圖／翻攝NCEP GFS）

氣象局提醒，下周日至下周二另一鋒面逐漸接近，天氣逐漸轉為不穩定，中部以北及東北部地區有短暫降雨，其他地區亦有局部短暫降雨。

鄭明典5月31日在臉書說，最新模式預測，西南氣流逐漸建立，第二周西南氣流接近台灣但略為偏北，只是考慮模式預報不確定性，西南氣流雨區仍有影響台灣的機率，需要持續關注。他也貼出美國模式的第二周降雨預測，「台灣北部出現紅色區塊」。

▼北部未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,鄭明典

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