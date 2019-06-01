鋒面滯留「雷雨再3天」！　台東周日亮「高溫黃燈」熱飆36°C↑

▲梅雨季來臨，出門要記得帶把傘。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

今（1）日下午各地都出現短時強降雨，不穩定的天氣形態還要3天！中央氣象局預報員陳依秀表示，下周一前都是受到鋒面影響，中午過後各地都有短暫陣雨或雷雨，其中山區雨勢又更明顯。她特別提醒，明後兩天西南風比較強，在沒有下雨的情況下，大台北盆地高溫有機會到33至34度，台東地區有焚風發生機率，高溫約35至36度。

陳依秀表示，下周一（3）日之前，鋒面滯留在北部海面，台灣是位於鋒面前緣，屬於西南風環境場，天氣型態不穩定，尤其是中午之後，在熱力作用的加強下，各地都有短暫陣雨或雷雨，其中山區雨勢更為明顯。

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什麼時候天氣才會變穩定？她說，要等到下周二（4）日，天氣才會慢慢轉趨晴朗，但當天還有水氣殘留，大雨到豪雨的機率不高，要等到入夜之後，鋒面才會真正遠離；下周三至周六（5日至8日）雖然水氣減少，但仍要注意午後會有短暫陣雨或雷雨。

▲台灣上空有一整片的滯留水氣。（圖／氣象局，下同）

溫度變化部分，陳依秀說，明後兩天西南風比較強，在沒有下雨的情況下，大台北盆地會有沉降效果，高溫有機會到33至34度；下周三到下周六，中南部地區高溫也可達到33至34度。她提醒，明後兩天台東有焚風發生的機率，高溫約35至36度，應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份。

氣象局表示，明（2）日鋒面位於台灣北部海面，臺灣北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；中部以北、東北部地區及南部山區有局部大雨發生的機率，尤其午後山區有局部豪雨發生的機率。

▲氣象局針對台東發布高溫警示。