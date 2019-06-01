大雨彈再下2天「降雨熱區」出爐！大台北狂飆34°C　午後雷雨突襲警戒

▲鋒面滯留＋西南風增強，大雨恐將再下2天。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

大雨持續，中央氣象局表示，鋒面滯留於台灣北部海面，北東及金馬澎仍有雷雨發生機率，其他地區也有局部陣雨，降雨熱區集中中部以北、東北部地區及南部山區，午後可能有局部大雨，但「天氣沒有今天那麼差」。預計這波雨勢將持續至3日（下周一）後趨緩，5日（下周三）開始逐漸放晴回穩。

氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，2日受午後熱力作用影響，仍可能出現局部大雨，降雨熱區集中「中南部山區，偏宜蘭、花蓮山區」，將出現午後陣雨，但範圍比較小，雨勢稍微緩和一點。由於鋒面仍位於北部海面，加上西南風略增強，西半部及宜花地區仍有局部短暫降雨，午後山區降雨明顯。

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▲降雨熱區出爐！北東、金馬澎有雷雨，中南部山區有局部大雨機率。（圖／中央氣象局、NCDR）



▲午後雷雨突襲！山區降雨明顯。



這樣天氣預計將持續到3日，鋒面滯留北部海面，導致不穩定，北東都有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部陣雨，午後山區有局部豪雨發生機率。下雨前天氣悶熱，各地高溫約達32度以上，其中大台北盆地恐飆34度，台東甚至有焚風機率。

氣象局表示，4日（下周二）開始鋒面逐漸北抬，結構也逐漸減弱，對台灣影響減小，但仍有些水氣，各地白天仍有降雨機率，入夜後趨緩，5日起台灣天氣主要受西南風影響，僅迎風面的南部地區有不定時小範圍短暫陣雨，其他地區天氣穩定，多雲到晴午後有局部短暫雷陣雨。

不過，預計9至11日將有另一道鋒面逐漸接近，天氣再轉為不穩定，中部以北及東北部地區有短暫降雨，其他地區也有局部短暫降雨。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋也分析，2日持續受西南風影響，西半部全天都要留意突如其來的降雨，全台山區午後仍有明顯降雨，這樣天氣將持續到3日，之後太平洋高壓勢力略為增強，把水氣往北邊推，台灣附近水氣減少，天氣才有機會較為穩定，但山區依舊有午後雷陣雨，各地中午高溫下周將會持續回升。預計下一波較明確的鋒面影響，看起來可能要到10天以後。

▼大台北盆地下雨前將飆至34度。