午後雷陣雨來了！　北北基等16縣市發布豪雨、大雨特報

▲氣象局針對16縣市發布豪雨、大雨特報。（圖／氣象局，下同）

記者胡順惠／台北報導

氣象局14時針對16縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局提醒，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（1）日宜蘭縣及新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台北、新北、基隆、南投地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

根據雨量累積前10名資訊顯示，南投6個區域都入榜，更佔最大時雨量的前三名，包含南投魚池時雨量25.5毫米、南投埔里22毫米、南投德化國小20.5毫米；接下來依序則是嘉義縣阿里山國小19毫米、台北市松山17毫米、南投縣大尖山17毫米、台北市民生國中16毫米等。

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大雨特報地區：部分新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

豪雨特報地區：部分新北市、宜蘭縣

▲午後對流雲系發展旺盛。

氣象局預報員林定宜表示，今日鋒面位於台灣北部海面，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提高，有局部陣雨或雷雨發生的可能，尤其午後在熱力作用影響下，容易發生較明顯的雨勢，山區甚至要提防豪雨等級的降雨。

白天不降雨時天氣悶熱，今日北部氣溫約 23至32度、中部23至32度、南部24至34度、東部23至32度。