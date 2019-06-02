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詭譎天氣裡的感動…韓國瑜深夜「142字感性道謝」！韓粉力挺：我們不怕雨

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜1日下午親臨凱道造勢大會現場，並登台發表28分鐘演說。（圖／記者季相儒攝）

記者莊智勝／綜合報導

「2020我準備承擔任何重要職務，為中華民國不惜粉身碎骨！」高雄市長韓國瑜1日親臨凱道「決戰2020贏回台灣」大會師現場，在發表慷慨激昂、長達28分鐘的演說後，凌晨0時再於臉書發表感言，感謝在詭譎的局勢與天氣中，韓粉們始終願意與他站在一起，「周一開始，我們繼續拚市政、拚生活，為這片你我所熱愛的鄉土與國家！」

韓國瑜1日在造勢現場磅礡登台，除了重申未來總統必須要做到「國家安全、人民有錢」8字外，還鄭重宣布2020願承擔任何重要職務，並拋出「發財外交」構想，要現場群眾2020凝聚所有力量，讓鬼混的政黨、政治人物下台。

時隔數小時後，韓國瑜凌晨0時再於臉書PO出142字感性文，「我永遠不會忘記2019/6/1的凱道上，那一望無際的人海、旗海在風雨陽光裡不離不棄的歡騰飛揚，萬分感動也由衷感謝各位好朋友們，無論在多麼詭譎的局勢與天氣裡，都願意與我站在一起。熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。祝福大家周末愉快，周一開始，我們繼續拚市政、拚生活，為這片你我所熱愛的鄉土與國家。」

▲▼韓國瑜深夜在臉書感性PO文。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜深夜於臉書感性PO文，「永不忘6/1凱道旗海飄揚」。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

PO文一出後旋即湧入數千網友打氣留言，「日曬雨淋，我和大家一樣，都沒離開，挺韓到底」、「我住南部，跟親友們剛剛到家，你問我現場淋雨的感覺如何？只有一個字，爽」、「我襪子跟鞋子都濕了5小時，我好開心，我們不怕雨，我們怕沒人」、「國家的未來，我們也參與了，韓總加油」、「您無需害怕，庶民認定您為我們的表率，更是台灣人民的燈塔，今天40萬的民意就是您強大的力量」、「凱道現場真的令人感動，好幾次都流下淚來！」

►►►影／28分鐘演說全記錄　韓國瑜哽咽「為中華民國粉身碎骨」

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關鍵字：韓國瑜,凱道,造勢,大會師,2020

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