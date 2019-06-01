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圖／散場「紅衫軍」邊走邊唱湧入捷運站！韓國瑜造勢壯觀落幕

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記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動。散場後，身穿紅色上衣的支持者從凱道四散，大量民眾湧入台大醫院站，站口一度水洩不通。

在台大醫院捷運站內有相當多的支持民眾，在手扶梯上一路高喊「韓國瑜選總統」，之後又唱起「中華民國頌」，還有韓粉一路揮國旗、邊走唱邊進捷運，雖然站內進入大量人潮，但現場秩序不亂，動線也算順暢。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,散場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會，散場人潮擠進捷運站。（圖／記者李毓康攝）

韓粉為韓國瑜舉辦的2020總統初選造勢大會6月1日在總統府前凱達格蘭大道正式登場，主辦單位激喊現場達40萬人。

韓國瑜在16時45分大進場，並在隨後致詞時表示，2020是中華民國生死保衛戰，民進黨做得太差了，2020年我準備承擔任何職務，最後他帶領支持者高唱中華民國頌，高喊「明年1/11讓民進黨下台」。

韓國瑜表示，根據統計現場超過30萬、40萬，韓國瑜在此深深一鞠躬，這段時間很多支持者被抹黑，被分化，被標籤化，其實，支持韓國瑜都非常清楚，都是認同愛與包容，都是認同世上苦人多，都是認同中華民國。

韓國瑜說，甚至有人發簡訊表示，他們心情糟透了，所有好朋友，我向你們致歉。有人說我最近心情怎麼樣，從18歲離開爸媽從軍，接觸到的軍事訓練，我生命產生巨大變化，接收到抹黑造謠，我也沒有怕，可是今天我60歲，我開始害怕，我怕的是中華民國的未來啊！

韓國瑜說，誰當總統都要8字「台灣安全、人民有錢」，去年選舉用選票教訓民進黨，本來期待民進黨會改變，改變意識形態掛帥和政黨惡鬥，結果半年過去了，今天為什麼這麼多人來凱道，因為民進黨敗選但現在完全沒改善，民進黨執政有個特點，不喜歡台灣人民快樂。

雲林縣長張麗善到場表示，一定支持雲林女婿韓國瑜，「別人越黑，我們越挺！」，以及多位國民黨立委、議員都到場支持，包括日前稱「挺韓的都比較沒理性的」最帥立委蔣萬安也站上舞台挺韓。下午三場大雨過後，人數並未減少反而逐漸增加。下午唱起國歌，一面18x12米的超大國旗由現場韓粉一路慢慢送到舞台前，場面相當壯觀。

韓國瑜近日因綜合民調下滑，全台韓粉自發性包遊覽車北上「集合」拉抬聲勢，這場指標性的造勢預估10萬人，但現場人數已達30萬人。現場已經開始發放志工背心、貼紙等小物，人數激增中，連媒體區已被民眾攻佔。

凱達格蘭大道在上午9點多就陸續有民眾到場卡位，前十排紅色塑膠椅十點多已被雨傘、國旗、水壺、保溫袋各種方式「佔領」，小型的挺韓攤商更在周邊架起桌子，有韓國瑜紀念酒、紀念上衣、烤肉串、禿子紀念小卡、冰淇淋等，十分熱鬧。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,散場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,散場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,散場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,散場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,散場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會，散場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者散場。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,短暫太陽露臉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,短暫太陽露臉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,短暫太陽露臉。（圖／記者李毓康攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜激昂致詞。（圖／記者季相儒攝）

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