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影／28分鐘演說全記錄　韓國瑜哽咽「為中華民國粉身碎骨」

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記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日在總統府前凱達格蘭大道登場，主辦單位估計現場有40萬人。韓國瑜在16時45分由150位旗手開道進場並發表28分鐘的演說，內容聚焦在民進黨執政後內政和外交的種種爭議，最後鄭重宣布2020年「我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」。

高雄市長韓國瑜及其妻李佳芬，從16時45分開始「大進場」，走了約15分鐘後在17時順利走上台。他在致懇託詞時，對現場40萬人表示感謝，同時也向因為支持他被汙名化的支持者道歉，深深一鞠躬。此時台下民眾高喊「凍蒜！」、「韓國瑜凍蒜」聲音不斷。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

韓國瑜表示，他從18歲離開爸媽從軍，接觸到的軍事訓練使他的生命產生巨大變化，所以現在接收到抹黑造謠，他也沒有怕，可是今天他60歲，開始害怕，「我怕的是中華民國的未來啊！」。因此，他表示，不論誰當總統都要8個字「台灣安全、人民有錢」。

接著，韓國瑜開砲轟總統蔡英文，他表示，去年選民用選票教訓民進黨，本來期待民進黨會改變，改變意識形態掛帥和政黨惡鬥，結果半年過去了依然如此，今天為什麼這麼多人來凱道，因為民進黨敗選但現在完全沒改善，民進黨執政有個特點，不喜歡台灣人民快樂。

韓國瑜透露，他曾經在去年問蔡英文到底要把台灣帶到哪，但過了6個月了無回應，蔡英文不要中華民國，當了3年總統從來不說中華民國。在外交上，蔡政府這幾年斷5個邦交國，剩17個，在場的人可以唸出名字嗎？3、5個都很困難，不停撒錢，當凱子外交，為何不把凱子外交轉成「發財外交」。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

在兩岸部分，韓國瑜指出，若關係越來越差，會影響所有部會，兩岸關係穩定太重要了，民進黨執政，為了叫出台灣主權，為了叫出台灣出頭天與對岸碰撞，「我們從事政治活動，不愛台灣，會去愛菲律賓嗎，所以愛台灣顧主權是廢話，是總統都要這樣做，而不是騙選票」。

韓國瑜說，未來他很擔心，經濟困難重重，中美貿易大戰打得方興未艾，萬一打個5年或10年，台灣怎麼辦，他去香港和新加坡等國家參訪時，看了想掉淚，同樣22歲年輕人，台灣與新加坡、上海、首爾相比，我們優勢到底在哪，目前年輕人有三大困難：失業率高、被低薪水困住、住房非常困難。

韓國瑜說，新加坡補助青年住宅高達80%，香港50%，台灣只有0.05%，年輕人怎麼辦，我們這一代就像今天天氣，沒辦法幫下一代打造好環境，是羞恥的，手上有權力不珍惜人民，無法讓老百姓安居樂業，有甚麼臉從事政治活動？

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜也表示，下一任總統對外一定要全力跟美國、東南亞等國家簽訂自由貿易協定，對內則迫切需要建立自由經濟貿易區，連成點線面，當貿易障礙排除，台灣競爭力會一飛沖天。

「很多人說我是土包子、講起話來很土，」韓國瑜說，他們都錯了，他只是跟基層在一起，莫忘世上苦人多。

韓國瑜說，他不是經濟學家，但華人世界改革經濟最成功的3位，一位故總統蔣經國學的是政治，但善用人才，建設十大建設、新竹科學園區，第二位是新加坡建國總理李光耀，是學法律的，第三位則是前中共領導人鄧小平，是學軍事的，一樣改革大陸經濟。

韓國瑜說，一個國家領導者只要4件事情做好，第一，確定國家發展總目標，要台灣安全，人民有錢；第二，要以身作則、不貪不取，做文武百官和人民的表率；第三，要善用人才；第四，具備同理心，具備這4要件就是中華民國未來的總統。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜批評，民進黨在去年九合一選戰大敗後，毫無改變，對台灣民主政治傷害，對經濟的無能，外交、兩岸困境，台灣人民真的受不了了，蔡總統說經濟是20年來最好的時候，人民無感，3年前蔡總統講「謙卑、謙卑、再謙卑」，現在變成「權力、權力、愛權力」，太可怕了。

韓國瑜最後表示，2020是中華民國生死保衛戰，民進黨3年來的執政太差，因此他鄭重宣布，2020年「我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」，一定要團結所有力量，讓鬼混的政黨、政治人物下台。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜大進場。（圖／記者林敬旻攝）

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