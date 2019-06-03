影／ 黃捷被問韓國瑜再批4件事：只希望他任內做到這4個字

記者許展溢／台北報導

時代力量高雄市議員黃捷 今（3日）北上參加環團舉行的大社石化工業區降編按記者會，會後被問高雄市長韓國瑜日前在凱道造勢活動等4問題。黃捷不滿說，很顯然韓國瑜目前無法完成高雄市長責任，也沒辦法給高雄市民一個交代，只希望他任內做到鞠躬盡瘁。

▲黃捷說，只希望韓國瑜在高雄市長任內做到鞠躬盡瘁。（圖／記者許展溢攝）

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媒體問韓國瑜1日北上出席支持者的造勢活動，黃捷表示， 很顯然韓國瑜現在沒辦法完成高雄市長責任，也無法在質詢的時候給市民一個交代，包括總目標和發大財策略，都沒有實際政策。說要承擔多重大、多重要，或粉身碎骨都沒辦法相信，只希望韓國瑜在高雄市長任內做到鞠躬盡瘁。

造勢當天韓國瑜原本該出席高雄市反毒博覽會活動，卻在台北造勢，大家聽起來都是藉口，因為連中央政府都派員參加了，身為高雄市長、身為主場，也是主辦單位，沒有到說不過去。至於韓國瑜喊出「發財外交」，黃捷認為，以韓國瑜之前表現來看，說高雄市要發大財也沒做到，純粹是口號治國，如果現在要競選總統，也用空虛口號，市民跟全國人民都沒辦法接受。

▲黃捷北上參加環團舉辦的大社工業轉型記者會。（圖／記者許展溢攝）

另外，高雄爆發登革熱，黃捷表示，韓國瑜也不在高雄坐鎮、緊急指揮等等，很擔心今年因市長失職，讓高雄面臨嚴重處境。