2020穩了！韓國瑜超級大進場「空拍十字全滿」　他對比太陽花：至少50萬人

▲韓國瑜凱道造勢大會現場擠到水洩不通，空拍照一片紅海。（圖／ETtoday攝影中心攝／下同）

記者黃君瀚／綜合報導

高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今日北上總統府前凱達格蘭大道參加造勢，下午4點45分在大批紅衣鐵粉包圍下「大進場」，主辦單位宣布現場人數突破40萬人。驚人氣勢在論壇上引發熱烈討論，有網友對比太陽花學運時的空拍照，今天「十字都滿了」，直呼人數理當突破50萬人，「2020年其實已經大勢底定了」！

網友在PTT發文，對照2014年太陽花學運，當年林飛帆宣稱聲援人潮超乎想像，下午3點已達50萬人；今天韓國瑜造勢，傍晚大進場時不僅圓環塞滿滿，同時溢出到忠孝東路口。

另一位網友同樣拿出空拍圖，直說儘管網路上唱衰聲浪不息，不過凱達格蘭大道十字都滿了，「人數沒什麼好討論」，韓國瑜造勢可說圓滿成功，堪稱是近年聲勢最浩大的一場。

這樣盛大的景象也震懾不少網友，「十字塞滿真的很恐怖」、「人民自動自發的聚集，這樣夠了」、「太滿啦，十字都漫出來啦」、「好令人振奮啊」、「從景福門滿到台大醫院裡面」、「中華民國不是靠有錢就才可以選總統+1，支持庶民韓國瑜總統！」

不過也有網友搬出警政署歷來的遊行計算方式，「十字」區域站滿人，還要前胸貼後背的站法，才可能有25萬人左右，「這舞台根本超靠近圓環的，不超過10萬人啦！」