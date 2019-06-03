學韓國瑜說「生在台灣死在台灣」？　賴清德：我比他還早講

▲前行政院長賴清德參拜龍山寺遇到抗議民眾。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德3日上午赴萬華龍山寺參拜時，也拋出「生在台灣、死在台灣、葬在台灣，和台灣共生死」的說法，這與高雄市長韓國瑜曾提出的有異曲同工之妙。對此，他稍早受訪強調，自己在選立委時就已經將過，比韓國瑜還要早。

賴清德致詞時拿出1986年時，519事件的老照片表示，當時主張百分之百言論自由的鄭南榕，號招志士到這裡舉辦活動，希望可以政府可以解嚴，讓台灣可以民主自由的制度，但是被國民黨包圍。

賴清德說，被包圍的人沒有東西吃，但外面支持台灣民主運動的人，買肉包、肉粽丟進廟裡，才順利化解危機。

賴清德認為，他在歷史的關鍵時刻，不是為了個人而參選總統，也不會計較造成了多少的批評，重點在於他生在台灣，生長在台灣、喝台灣的水、吃台灣的米，也在台灣接受教育，台灣是大家共同的母親。

他強調，培養他三個原則包括：對土地的使命，以及台灣優先、人民至上的使命，第三則是他生在台灣、死在台灣、葬在台灣，和台灣共生死。

不過，對於這句「生在台灣、死在台灣、葬在台灣」的說法，似乎與韓國瑜先前拋出5點聲明時，有異曲同工之妙。對此，賴清德受訪時強調，自己在選立委的時候就已經講過，比韓國瑜還要早提出來。