韓國瑜北上凱道造勢　黃捷、陳其邁異口同聲狂酸

▲韓國瑜缺席反毒，遭黃捷批評「無心市政就辭職參選」。（圖／記者李毓康攝）

記者李唯甄／高雄報導

6月1日凱道挺韓造勢大會盛大登場，韓國瑜也證實受邀出席，但同時間在高雄巨蛋舉辦的反毒博覽會，卻不見市長身影，除了「鄉民女神」黃捷痛批「市長為了選舉無心市政」，行政院副院長陳其邁也在會後受訪時暗酸韓國瑜「不能換一個位置，就火箭一飛衝天要征服宇宙」。

▲韓國瑜面對黃捷批評，平淡回應「以前參加過多次反毒活動，尊重黃議員反應」。（圖／地方中心翻攝）

韓國瑜日前才和市府各局處首長拍攝反毒廣告，但1日在巨蛋舉辦的反毒博覽會，高市府確定由副市長李四川代表出席，對此，「鄉民女神」黃捷在臉書批評韓國瑜「如此無心市政、請快辭職再參選」，更有網友留言嘲諷「他竟然兌現承諾了！利用假日去跑選舉活動」。面對黃捷批評，韓國瑜日前受訪時只以一句話平淡回應，「在高雄上任到現在，所有的反毒活動我參加過好幾場，尊重黃議員反應」。

至於連兩天南下參加高雄活動的陳其邁，被問到韓國瑜選總統態勢明顯，那他何時要回來選高雄市長？陳其邁表示，自己是以行政院副院長的身份出席活動，「我不會吃碗內、看碗外，人在其他地方想其他的事情」，陳其邁話鋒一轉，也暗酸韓國瑜，「總不能說換一個位置，馬上就火箭一飛衝天要征服宇宙，這不是我的風格跟做事情的方式。」

▲高雄反毒活動，由陳其邁和副市長李四川代表出席。（圖／高雄教育局提供）