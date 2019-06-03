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給韓國瑜打20分！陳致中酸韓當總統：台灣人粉身碎骨又四分五裂

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▲高雄市議會民進黨團 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市議會民進黨團召開記者會。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜在凱達格蘭大道造勢會上，宣布承擔任何「重要職務」，不惜為中華民國粉身碎骨，但聽在高雄市議會民進黨團耳裡可是相當不悅，3日特地舉辦「欺騙高雄！籲請韓國瑜辭市長離開高雄」記者會，市議員陳致中說，如果韓國瑜當總統，台灣人不只會「粉身碎骨」，也會「四分五裂」！

▲▼0603高雄市議會民進黨團記者會。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市議會民進黨團要求韓國瑜先辭市長才能選總統（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜宣佈承擔重要職務，民進黨團召開記者會，要求韓國瑜要選總統就要先辭高雄市長，市議員陳致中說「韓國瑜說不要鬼混的政治人物，但他就是最鬼混的政治人物」，更表示「中華民國早就四分五裂，蔣介石在1950年就公開說中華民國已經亡國，如果韓國瑜當總統，台灣人不只會『粉身碎骨』，也會『四分五裂』。」

陳致中提出「韓式新五裂」，包含「接受一國兩制，台灣肝膽俱裂」、「吃碗內看碗外，市政治理崩裂」、「發大財用念力，市民頭痛欲裂」、「心裡只有韓粉，大小眼已分裂」、「把高雄當跳板，被騙心碎心裂」。

▲高雄市議會民進黨團 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲陳致中表示如果韓國瑜當總統，台灣人不只會粉身碎骨，也會四分五裂。（圖／記者洪靖宜攝）

市議員鄭光峰表示韓國瑜就是一個過客心態，因為韓國瑜想選總統，許多局處首長已經無心市政；而簡煥宗則說，這一兩個月韓國瑜在市政上每況愈下，要求他要選總統，就先辭市長。

至於市政總質詢進入最後一天，民進黨團也幫韓國瑜打分數，認為韓國瑜從開議到現在，對於市政議題沒有進入狀況，答非所問，因此為他打出「20分」，作為評論。

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關鍵字：韓國瑜,民進黨團,市長,總統,陳致中

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