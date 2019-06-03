兩度遭綠議員點名「不適任」　潘恒旭「2個問句」冷回

▲高雄觀光局長潘恒旭兩度遭點名「不適任」。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣、洪靖宜／高雄報導

高雄市政總質詢3日來到最後一天，其中觀光局長潘恒旭兩度遭到民進黨議員點名「不適任」，要求他下台；對此，潘恒旭受訪表示，觀光人潮成長很多、數據上是有感的，至於媒體提問「很多議員覺得你不適任？」，他冷回兩句話「民進黨的吧？」、「沒有到很多吧？」

▲民進黨議員鄭孟洳要潘恒旭下台。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市議會3日火藥味十足，連續兩位民進黨議員鄭孟洳、李喬如質詢時，都提出觀光局長潘恒旭「不適任」，當場建議韓國瑜應該把潘換掉，潘恒旭甚至當場跟李喬如對嗆起來，但韓國瑜為愛將說話，認為潘「從有頭髮做到沒頭髮」、相當認真，希望議員能理解。

潘恒旭會後受訪時表示，對於連續兩次被點名「很榮幸」，也說高雄觀光人潮和去年同期相比，都成長了10幾％，平心而論從數據上來看，觀光成長有感，「如果有冒犯到議員，態度上我會改進，但如果是據理力爭的部分，我不會退讓」，展現硬脾氣。至於有媒體再問潘「很多議員覺得你不適任」，他冷冷回答「民進黨的吧？」、「沒有到很多吧？」

▲民進黨議員李喬如在議會火嗆潘恒旭。（圖／記者賴君欣攝）