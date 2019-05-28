不痛也不癢！耳後驚現「一排齒痕」6小洞…她好奇：到底是什麼　網曝真面目

▲原PO耳朵後面有一排像齒痕的洞。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／綜合報導

「想請問各位大家們，我的耳朵莫名的有這個」，一名女網友在臉書貼出照片，只見她的外耳廓後方竟然出現5-6個小洞，但不癢也不痛，讓她忍不住好奇問「這個到底是什麼？」看到照片後，其他人紛紛笑說，「看起來超像齒痕」、「是不是指月亮被割耳朵」；也有網友猜測「感覺是粉刺囊」、「腺體或廔管吧？」

這位女網友在臉書《爆系知識家》貼出照片，說耳朵後面莫名的有這個小洞，但不癢也不痛，「所以這個到底是什麼？」仔細看看照片，女網友的左邊耳朵後方有5個小洞連成一排，旁邊還有另一個洞。

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▲這些洞到底是什麼呀？（圖／翻攝自爆系知識家）

原PO也在留言處表示「因為自己看不到，所以一直以來我都不知道，直到朋友幫我擠粉刺才發現的」，而且這些洞是兩邊耳朵都有，摸起來則是平的，「朋友看了說很深」。有網友好奇是不是她戴眼鏡的壓痕，原PO則說自己沒有戴眼鏡。

看到照片後，不少人紛紛留言笑說，「很像壓痕耶……眼鏡壓到嗎」、「是不是亂指月亮」、「看起來超像齒痕」、「不是齒痕的話，有可能是拉鍊」、「會不會是你枕邊人晚上偷咬妳出氣」、「天氣太熱演化出散熱孔吧」、「有戴手鍊什麼的嗎？還是壓到被子或枕頭的拉鍊？」

▲網友PO出照片，說自己耳朵後方也有洞。（圖／翻攝自爆系知識家）

至於這些洞到底是什麼，就有網友猜測，「感覺是粉刺囊，就是預備要長粉刺的地方」、「耳朵廔管～擠出來很臭」、「大多是廔管，網路上找得到資料，保持清潔就好了」、「淋巴腺紋，胯下或腋下也會有，沒事別擔心」、「我昨天搜尋整晚，看起來就是耳前廔管，但是耳前廔管是耳前，不是耳後」、「這不是天生的嗎？我老公有，我小孩也有耶」。

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