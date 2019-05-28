北部名校霸凌！高一男被笑死胖子…半夜「臭醒」滿身都是糞便

記者張君豪、孫于珊／台北報導

北部一所知名私立中學發生霸凌事件，一名男高一生，不僅常被同學笑是「死胖子」，同學還趁他睡覺時，用「屎」襲擊。然而，受害男同學當下要找老師求助，卻找不到人。家長得知此事後，心疼兒子遭到霸凌，更生氣校方沒有積極解問題，目前雙方尚未達成和解。

▲兩兄弟在北部同一所私立名校就讀，弟弟曾被老師體罰；哥哥則被同學霸凌。（圖／受害者母親提供）

今天（28日）下午，受霸凌同學的母親出面表示，她2個兒子都在該校就讀，大兒子高一，小兒子國二。為了給孩子好的教育，不惜一學期10多萬的昂貴學費，把孩子從台北送到宜蘭，但卻讓孩子受到霸凌。

▲2017年底，小兒子被老師用「掃把」打到整隻手爆血黑青，只因為上課吃東西。（圖／受害者母親提供）

母親指控，其實早在2017年底，她的小兒子就被老師用「掃把」打到整隻手爆血黑青，只因為上課吃東西。學校在第一時間也沒有通知家長，母親是看到醫院單據才知道，小兒子甚至情緒激動稱，他已經答應老師不講了，堅持不讓母親打電話詢問老師。

▲母親看到醫院單據才知道小兒子被老師打。（圖／受害者母親提供）

2018年12月27日晚上，學校舉行歲末聯歡晚會，由於大兒子體型魁武，常遭同學們語言霸凌，訕笑「死胖子」，更可惡的是，一名黃姓男同學當晚10點半至11點間，溜進大兒子的房間，對已熟睡的他進行「屎襲」，大兒子全身上下被塗滿糞便，直到半夜12點多被「臭醒」，才驚覺遭人惡意捉弄。

大兒子當下想找老師求助，但找了3個多小時，卻沒老師在，只能自己無奈的先到浴室沖洗乾淨，早上起床再跟老師報告。

家長得知後，不僅到派出所報案，也到學校理論。母親表示，她向校長秘書要求對方退學，並搬離學校宿舍，但都被打回票。對於找不到老師一事，校方竟解釋，因為「一例一休」，老師人手不足。母親也斥，學校沒有對大兒子主動實施心理輔導，承諾暫停黃同學的宿舍幹部職務及取消籃球校隊的資格也都跳票，甚至到目前連一句「道歉」都沒有！從頭到尾都是「宿舍主任」跟她聯繫，校長去哪裡了？此外，警方要向校方調監視器，才發現沒有該設備，令家長對於「安全」兩字深憂。

▲家長得知孩子被霸凌後，到派出所報案，也到學校理論。（圖／受害者母親提供）

校方最後記該生兩支大過，幫大兒子換新床單，但對於受害者家長認為，這些都是在唬弄罷了，「不然你兒子也給我欺負，再幫你換新床單如何？」校方的處理方式讓受害者家長非常憤怒！母親也決定這學期結束後，幫大兒子轉學，而小兒子是否也會轉學，還在考慮當中。

▲對方家長傳簡訊向被霸凌者母親致歉。（圖／受害者母親提供）