鶯歌20惡煞疑攔車尋仇　4少遭持刀痛砍「白T成血衣」

▲新北市鶯歌區29日深夜傳出有少年騎車遭襲擊，警方目前著手調查中。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市鶯歌區中正一路一處加油站前，29日凌晨2時許傳出有青少年騎車遭襲擊。據了解，這群被打的青少年，騎車到鶯歌吃完消夜後要返家，沒想到回家的路上，卻遭到另一群不認識的青少年騎車挑釁，並且攔車毆打，其中有4名青少年背部與手臂遭到對方砍傷，所幸送醫後並無大礙。警方目前已經透過監視器畫面，鎖定特定車輛進行追查，不排除是尋仇，將盡速將這群砍人的惡煞逮捕歸案。

警方表示，這群被害者向警方供稱，他們28日深夜分乘多輛機車到鶯歌來吃宵夜，一直到29日凌晨2時許，一群人沿著中正一路騎車，要返回樹林方向的住處，沒想到卻在中正一路一處加油站前，遇到另一群不認識的青少年，對方將他們攔下來，卻不分青紅皂白將他們痛毆一頓，其中還有4人遭對方持刀砍傷。

目擊者表示，一開始是見到20幾部機車從樹林方向呼嘯而過，手上還有拿著棍棒、信號彈之類的東西，往鶯歌方向衝去，但過沒多久後，一群人又騎車跑了回來，在中正一路一處加油站前，發生不知道什麼糾紛，雙方一路吵，並且有將機車攔停的動作，之後攔車的一群人就開始下車毆打對方，打完還大喊警察來了，這群惡煞才騎車往樹林方向逃逸。

據悉，遭砍的青少年分別為18歲的楊姓少年、鄭姓少年、吳姓少年及16歲的謝姓少年，他們遭到莫名的攔車毆打後，立即打電話報警。警消獲報立刻趕抵現場，發現4名少年身上都有切割傷，立即派請救護人員將傷者送往鄰近的醫院救治，所幸4名傷者經治療後都並無大礙。

警方根據被害者的敘述，得知打人的一群惡煞往樹林方向逃逸，員警沿路調閱周邊監視器影像，目前已經鎖定特定車輛進行查緝。警方更誓言，必將這群攔車打人的惡煞，通通逮捕歸案，並依法嚴逞，還給鶯歌地區的居民一個安全的環境。

▲案發現場還留下沾有大量血跡的衣服。（圖／記者趙永博攝）



▲疑似是遭砍少年所騎乘的機車。（圖／記者趙永博攝）



▲新北市鶯歌區的警方已經著手偵辦中，目前已經鎖定特定車輛追緝中。（圖／記者趙永博攝）