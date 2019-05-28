桃園新打卡景點！龍星國小「彩虹跑道」完工　照片曝光好壯觀

▲桃園龍星國小200公尺環形「彩虹跑道」完工。（圖／翻攝臉書「桃園市龍潭區龍星國小」，下同）

地方中心／桃園報導

桃園市龍潭區龍星國小創校20年來都沒有環形跑道，以往學生練習田徑只能向龍潭運動公園申請借用場地，校長張定貴2016年上任後，家長會提案興建200公尺的環形跑道，並保持原有直線的「彩虹跑道」設計，歷經5個月，全桃園市第1個200公尺標準彩虹環形跑道終於完工。

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▲過去只有直線100公尺的彩虹跑道。

龍星國小過去只有100公尺直線跑道，在2011年時修建為彩虹跑道，吸引許多網美及附近居民前來拍照打卡，但經過多年使用跑道已破損不堪，另加上校園沒有環形跑道，導致學生練習大隊接力或田徑時，只好借用鄰近的龍潭運動公園場地，也造成學生出入校園的安全疑慮。

▲桃園龍星國小6月1日將舉行校慶運動會暨跑道啓用儀式。

直到校長張定貴上任，家長會長提案建200公尺的標準型跑道，而後表決通過，工程耗時5個月終於完成，而原本僅100公尺的直線彩虹跑道，現在變得更加美麗、更加壯觀。

而龍星國小為慶祝創校20年，即將在6月1日舉行校慶運動會暨跑道啓用儀式，當天將進行剪綵，也會有太鼓、舞蹈、趣味競賽、大隊接力等表演活動。校方也歡迎所有人一起參與龍星盛事。

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