Nike剝削懷孕運動員贊助金挨轟　急忙更改政策宣稱支持

▲NIKE被爆出對懷孕運動員不公平對待，圖為美國田徑選手愛麗森·費利克斯（Allyson Felix）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國知名運動名牌Nike於14日被爆出對懷孕運動員進行不公平的對待。多位女運動員先後公開表示，她們都曾因為懷孕而被要求縮減，甚至終止給予贊助金額。事發後Nike在24日發表表示，願意更改合約相關政策，取消針對懷孕運動員的「懲罰」。

美國田徑選手愛麗森·費利克斯（Allyson Felix）於25日在《紐約時報》撰文指出，自從她結婚後，Nike擬定一份新合約，內容提到的贊助金額比舊合約來的少很多，且若因懷孕而導致表現下滑，將遭受到終止雙方合約，Nike不再支付贊助金的懲罰。

事件曝光後，Nike於25日在官方網站上發出聲明，宣稱他們一直都很支持在各項運動中懷孕的女運動員，而未來也將會更改新合約中的條款，讓女運動員不再因懷孕蒙受金錢的損失。儘管現有的運動員合約內容維持不變，但她們都將能獲得相同的保障。

Nike副總裁蒙塔尼（Amy Montagne）針對愛麗森·費利克斯的經歷表示，他感到非常的難過，並形容這是件極為羞愧的事情。

長跑運動員卡拉.古徹爾（Kara Goucher）對Nike的說法表示，雖然這是值得興奮的事情，但真正的問題依舊在於Nike是否會遵守不再終止懷孕運動員的贊助金，或著只是不再縮減給予的贊助金。因此對於Nike所提出的聲明，必須實際寫入合約中，運動員才會真正感到歡喜。