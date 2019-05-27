「尿尿地方會痛」小一女遭變態男2度性侵　她怕被大人罵默默忍

▲阿宏（化名）見弟媳就讀小學一年級的姪女小琪（化名）好欺負，趁著抱她看電腦時指侵她。（示意圖／達志影像）

地方中心／桃園報導

桃園一名男子阿宏（化名）見弟媳就讀小學一年級的姪女小琪（化名）好欺負，趁著抱她看電腦時，2度把狼爪伸入褲內指侵，而後小琪知道要去阿宏家，情緒就會特別激動反抗，經奶奶詢問才爆出阿宏的惡劣行徑；桃園地院一審判阿宏8年有期徒刑，上訴後遭高院駁回。

判決指出，2013年間，阿宏見當時就讀小一的小琪常來家中找姪子玩，竟起色心，邀小琪上2樓玩電腦，並把她抱在大腿上看螢幕，趁機把手伸進小琪褲內指侵，當時年僅7歲的小琪懵懵懂懂，感到恐懼不知所措，沒有反抗動作。過了2年，2015年9月小琪到阿宏家過中秋節，未料阿宏又用同樣手法指侵她，讓小琪下體疼痛。而後只要小琪聽到奶奶說要去阿宏家，她就會強烈反彈，經奶奶詢問關心，小琪說「尿尿地方會痛」，才爆出阿宏的惡劣性侵行為。

小琪的父親得知此事怒對阿宏提告，偵訊時小琪說阿宏摸她尿尿的地方，她回「不要」拒絕，但對方說「休息一下」接著繼續摸。她還說，阿宏2度用手指放到她尿尿的地方內，很痛、很不舒服，但因怕被大人罵，所以沒有把事情跟家人講。

對此，阿宏坦言確實抱著小琪看電腦，但矢口否認任何指侵指控，而律師還主張，小琪作證未滿16歲，檢察官未命她簽「具結」，因此她的口供沒有證據能力。不過高等法院認為，小琪在偵查中的口供「信用性」比警詢筆錄還高，就算小琪沒簽「具結」，若具有「可信性」及「必要性」2條件，且已無法從其他地方獲得證據，基於「為證明犯罪事實存否所必要者」，小琪的口供仍具有證據能力。

經高院審理指出，小琪的處女膜有2處裂痕，且無其他證據證明是性侵以外的行為造成；而小琪在陳述案發過程時反應很激動，年僅7歲的女童若沒有親身經歷這件事，不太可能自行編造、虛構遭性侵的情節；另加上小琪的精神鑑定報告顯示認知能力正常，表達及理解能力無異常，確認遭阿宏指侵後，罹患創傷後壓力症候群。因此，高院維持一審判決，駁回上訴。

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