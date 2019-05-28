恆春巷弄小吃名店「小時候滷肉飯」　遊客進來「吃好吃飽」　

▲恆春巷弄小吃名店「小時候滷肉飯」，讓遊客吃好吃飽。左老闆娘張嘉芬、右立委參選人周佳琪 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市長韓國瑜競選期間，以一碗滷肉飯與一瓶礦泉水掀起一股在地小吃美食風潮。屏南地區立委參選人周佳琪28日特地到恆春，品嚐當地巷弄名店「小時候滷肉飯」，籲請政府要接地氣，主動整合在地美食做行銷，讓人進來，吃好吃飽，增強恆春半島的觀光競爭力，帶動地方商機。

▲▼「小時候滷肉飯」。

恆春半島為屏東觀光發展的重鎮之一，墾丁更是聞名海內外的知名景點，近年來卻面臨遊客數銳減的現象，地方因此呼籲提出服務品質升級與開發新觀光資源。

屏南立法委員參選人周佳琪以恆春巷弄裡的滷肉飯為例；她說，恆春半島有許多平價在地美食，好吃有特色，正是台灣美食競爭力的縮影，她呼籲政府要接地氣，努力為這些美食小店整合行銷，拓展出新的觀光資源。

▲▼「小時候滷肉飯」。

周佳琪表示，美食已經成為重要的觀光旅遊資源，尤其是網路盛行，許多遊客是透過網路搜尋，按圖索驥，找到真正在地的常民美食，已經成為台灣重要的觀光資源。

她今天特地到恆春，品嚐恆春鎮的巷弄中名店「小時候滷肉飯」。老闆娘張嘉芬表示，時間與功夫是調理美食的重要訣竅，她堅持品質，為小店做出口碑，吸引外地旅客與陸客前來品嘗。

周佳琪說，恆春半島除鮮味海產外，還有在地的巷弄美食小店，不要小看小店的魅力，許多的小店就能形成美食街，在網路上轉載，就能成為風潮，帶動地方觀光與商機。