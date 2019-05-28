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社會 社會焦點 保障人權

鋒面過境桃園時雨量驚人　局部地區積水40公分

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▲桃園市楊梅區28日上午短短一小時內降下近48mm豪雨，造成楊梅埔心車站淹水逾40公分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園楊梅28日上午短短一小時內降下近48mm豪雨，造成楊梅埔心車站淹水逾40公分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到梅雨鋒面及對流雲系發展影響，桃園市多個區域，28日上午瞬間時雨量突破40mm，包括龜山、八德、楊梅等區都有局部大雨發生，陸續傳出積淹水情況，警方與消防人員都積極協助疏導交通，目前雨勢仍在持續中，所幸並未傳出人員傷亡意外。

▲桃園市龜山區28日上午山鶯路淹水40公分，路人涉水過馬路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區28日上午山鶯路淹水40公分，路人涉水過馬路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山區上午9時許降下大雨，興業街、山鶯路口積水30公分，大林派出所員警擺放交通錐，並現場指揮管制車輛通行；另外，長庚醫院捷運A8站積水問題依舊，淹水逾30公分，警方在現場架設交通錐，引導車輛繞過積水深處，避免車輛陷入。

▲桃園市龜山區28日上午長庚醫院捷運A8站附近積水盈尺，車輛繞道經過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區28日上午長庚醫院捷運A8站附近積水盈尺，車輛繞道經過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市楊梅區埔心火車站後站因地勢低窪積水，草湳警派出所警員王正宇、謝保民涉水通過40公分積水，打開水溝蓋清理壅塞物，現場拉起封鎖線防止車輛進入；楊心國小附近金華街上午時雨量飆到近50mm，員警也在現場疏導交通。

▲桃園市八德區28日上午建國路一帶積水逾30公分，警方劃出封鎖線引導車輛行人通過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區28日上午建國路一帶積水逾30公分，警方劃出封鎖線引導車輛行人通過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德區建國路、文昌街至建國路、福橋街路段人行道，因瞬間大雨出現積水30公分，八德分局四維派出所員警擺放交通錐，以警車停放周邊警示，提醒人車改道繞行。

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關鍵字：鋒面,桃園,局部淹水

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