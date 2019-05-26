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打高球談生意！要日本開放牛肉、農產市場　川普：協議等日參院大選後談

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▲▼川普訪日。（圖／路透）

▲川普表示協議要在日本大選後才會談妥。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）26日表示，目前正與日本取得重大的貿易進展，不過大部分協議都必須要等到日本7月參議院大選後才能談妥，「尤其牛肉與農業都是這次會談中的重點。」許多人預測，安倍政府會利用參議院大選時，同時解散眾議院，屆時國會可能會有劇烈的變動。

美國先前揚言要對進口汽車徵收高達25％關稅，不過最後決定，延期6個月決定是否對進口汽車和零件加徵關稅，以獲得更多時間與歐盟、日本進行貿易協商。《彭博》認為，川普會在訪日期間，利用此點尋求日本開放美牛與農產品市場。川普也在今早與安倍晉三打完高爾夫球後發文指出，牛肉與農業都是這次會談中的重點，但大部分的協議都會在日本7月大選結束後，才會一併談妥。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與日本經濟大臣茂木敏充，25日在東京進行會談。會後茂木敏充表示，雙方仍有歧見，但都同意致力化解分歧，而兩方也沒有討論限制日本汽車出口，與適用匯率條款等有爭議的問題。

2003年12月美國華盛頓州出現一起瘋牛病例後，日本開始禁止進口美國牛肉，直到2005年才恢復部分牛肉進口，本月才開放所有牛肉品項進口。不過，日本政府計畫於8月1日啟動「防衛機制」，將美牛進口關稅從現行的38.5%提高到50%，並持續8個月，美國政府對此相當不滿。

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