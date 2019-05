打高球談生意！要日本開放牛肉、農產市場　川普：協議等日參院大選後談

▲川普表示協議要在日本大選後才會談妥。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)26日表示,目前正與日本取得重大的貿易進展,不過大部分協議都必須要等到日本7月參議院大選後才能談妥,「尤其牛肉與農業都是這次會談中的重點。」許多人預測,安倍政府會利用參議院大選時,同時解散眾議院,屆時國會可能會有劇烈的變動。

美國先前揚言要對進口汽車徵收高達25%關稅,不過最後決定,延期6個月決定是否對進口汽車和零件加徵關稅,以獲得更多時間與歐盟、日本進行貿易協商。《彭博》認為,川普會在訪日期間,利用此點尋求日本開放美牛與農產品市場。川普也在今早與安倍晉三打完高爾夫球後發文指出,牛肉與農業都是這次會談中的重點,但大部分的協議都會在日本7月大選結束後,才會一併談妥。

Great progress being made in our Trade Negotiations with Japan. Agriculture and beef heavily in play. Much will wait until after their July elections where I anticipate big numbers!