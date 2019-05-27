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高雄夫妻「台北交車聚餐驚魂」20分鐘飆下山　過來人說真相：晚上別開山路

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網搜小組／綜合報導

「祂不知何時已追上來，整個身體趴在後車廂玻璃上…」一名有陰陽眼的網友分享和朋友在山上遇到的驚魂記，嚇得他晚餐全吐出來，一行人開車逃下山，「為何建議不要太晚開山路的原因，因為你永遠也不知道，你的車後座坐的是不是人類。」

山路,濃霧,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO表示，「我朋友夫妻被我大叫聲嚇了好大一跳，他車子開得更快，不到20分鐘已經開到市區。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

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原PO近日發文說，現在年輕情侶都愛夜遊，一來看夜景，二來因為陰暗，女方也抱得比較緊，所以年輕男生總愛帶妹夜遊，但儘量不要，他要分享一個真實案例。

原PO表示，高雄朋友2017年來台北交車，朋友說有活動比較便宜，且夫妻倆順道來台北辦事，他在對方的提議，一行人到山上聚餐；記得吃完晚餐，他注意到旁邊山坡上有奇怪的東西，「那東西冉冉上升最後站在樹梢」，慢慢朝他們靠近，就像123木頭人一樣，「你一不注意，祂就越靠越近。」

「我這次清楚看到祂的臉，祂的眼球似乎只有黑瞳，黑得發亮」，原PO回憶，「鼻子已腐朽看到黑洞，沒有上下雙唇，牙齒直接暴露在外。胸前沒有衣服，但胸口有被刀劈過的痕跡，左邊三根肋骨穿出體外，其中一隻手臂貌似開放性骨折，只剩皮黏在那邊晃呀晃的，另一隻手臂完好。下半身跟上半身略有分離，腸子從左側瀉出，一顆頭斜斜地看著你不動。」

▼原PO分享山上驚魂記。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼森林,深山,踏青,登山（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，還好他在經年累月訓練下，看到這情景已不會吐，「祂一直盯著我朋友夫妻，我不知道該怎麼辦才好，我什麼也不會，我甚至無法與祂們溝通。」他解釋，從小便見得到祂們，「祂們也嘗試跟我說話，但我不管再怎麼仔細聽，我聽到的只有喉嚨的氣音，我聽不懂祂們的語言，只有幾次聽到女孩子講話比較明顯，但我一樣聽不懂。」

「這時祂越靠越近」，原PO目測已離他友人只有五步之遙，「我開始發抖，他O的我第一次看到這麼明顯的，祂的腸子在蠕動，腸液從旁邊滴出，一直緊閉的牙齒終於張開了，舌頭直直往下伸，停留在肚臍處上方。口越張越開，但我看不到喉頭」，黑色液體從嘴角漏下。

原PO表示，當時說自己不舒服提議走人，但朋友興致未減，「這時祂離我朋友大概兩步之遙，完好的那隻手平舉而起，伸到耳際撫摸友人的脖子，整個身體慢慢靠上來，舌頭像條蛇般游移到他嘴邊，倏一聲鑽進他口裡。」

「看到這裡我差點吐出來，你O的，就不能用比較正常的方式吸取人的精氣嗎？」原PO指出，「這時祂直勾勾地看著我，貌似挑釁、貌似疑惑，可能覺得為何我看得到祂卻不怕祂。不知道是為了虛張聲勢還是怎樣，祂的上下顎張開了，鯊魚吃人那幕有沒有看過？嘴巴張到不能再開，張口對我怒吼。」

▼原PO建議太晚別走山路，「因為你永遠也不知道，你的車後座坐的是不是人類。」（圖／示意照／翻攝Pakutaso網站）

▲▼戀人，姊弟，兄妹，情侶。（圖／翻攝pakutaso網站）

原PO當下無法再忍了，在原地找圾垃桶把晚餐全吐出來，「這時我眼光餘角喵到旁邊山坡處又出現另外四位，我開始恐懼了」，他硬拉朋友離開，見對方正一頭霧水時說，「趕快離開，趕快回到平面道路，這裡不能待。」

「我朋友知道我不會無故發瘋，也沒問理由，車開了就走」，原PO表示，記得朋友是基督徒，「我還是解釋了我剛剛慌張的理由，但跳過祂舌頭侵入他體內那段。照理講基督徒應該不怕鬼，但他老實跟我說『難怪我剛剛背後發冷，喉頭一直有東西在騷，背後傳來濕濡感』。」

「說到這時，我無意間看了一下後照鏡，你媽啊啊啊，祂不知何時已追上來，整個身體趴在後車廂玻璃上」，原PO指出，「還好這時不是我開車，不然一定衝下山谷。我朋友夫妻被我大叫聲嚇了好大一跳，他車子開得更快，不到20分鐘已經開到市區。」

▼原PO表示，盡量別去看夜景。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲夜晚 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO說，後來向朋友解釋剛剛他看到的景象，讓對方聽完也毛毛的；凌晨1點多，叫朋友趕快回飯店休息，「他們送我回家後，我仔細觀看了一下車前車後，確認祂沒跟來才目送他們離開。」

原PO表示，其實和朋友解釋時，略過很多沒講，「包含在逃回市區時，有其他幾隻緊追在後，還有依附著山壁在追車的黑髮女人。這就是為何建議不要太晚開山路的原因，因為你永遠也不知道，你的車後座坐的是不是人類。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友問「住山上怎辦啦」；原PO回「用山海鎮擺住宅門口」。其他人留言，「全身起雞皮疙瘩」、「很有畫面」、「真的，夜晚盡量不要走山路，之前家人從台南回高雄必走山路，看到路邊兩個不明生物」。

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關鍵字：山路,夜景,靈異公社

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