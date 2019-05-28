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掰了電機類組！生科男「國立碩畢領35K」超悔恨　生化所同學更慘：終生科科

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文大校園,學生,大學生,學校。（圖／本報資料照）

▲校園示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

生科系被公認是CP值最低的科系之一，網上不乏該科系同學的悲鳴與經驗談。就有國立生科所的碩畢生現身說法，感嘆自己在台灣數一數二的藥廠裡工作，但月薪僅35K，只能自嘲「一日生科 終生科科」。

前陣子，網傳「碩士畢業領38K」一事，掀起熱烈討論。一名國立生科所畢業的碩士生有感而發，深夜在PTT發文表示，自己學的是天然物純化分離（HPLC,MPLC)，有NMR基礎，現職台灣數一數二的藥廠，不過薪水並沒有多高，每個月只領3萬5。

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而他同學更慘，生化所畢業，在某個疫苗廠工作，薪水還比他少1000元。這樣的薪資待遇，讓原po不禁感慨，「非常後悔離開電機類組，考個私校大學再洗國立碩的出路，也比生科好。」

▲寫筆記,列清單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原po後悔從電機類組轉往生科。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，鄉民直言，「好奇為什麼要待藥廠？應該還有很多選擇吧」、「你可以再重考念電機阿，又沒人規定大學只能念一次」、「找個化工化學背景的，搞不好都比較好用」、「很多領兩萬多而已，有的不看學歷」。

還有理工科系的網友表示，「你當時真的不該被騙去讀生科，那打下去要顧一整天想到就累，而且生科缺在台灣不多，大部分都是有BG的才有位子做，所以原po和同學算厲害惹，至少還有工作可以從事。」

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關鍵字：生科系,國立碩畢,藥廠,理組,月薪,低薪,PTT,生科男,理工

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